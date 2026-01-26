金价癫升 再入场要换心态｜唐牛
更新时间：08:47 2026-01-26 HKT
今早一觉醒来，开手机第一件见到的提示，就是现货金每盎斯突破5,000美元，认真夸张，还记得早前还在4,000至4,500美元磨上磨落，转眼已转埋字头。今年开局很顺，黄金作为其中一个资产配置，功不可没。
虽然本栏身体力行示范买金的重要性，但依然收到不少查询，谓现阶段冇货可以点做。前设一定要入场的话，必须抱住炒卖的心态，快进快出，唔通半万的黄金先用来长线投资？
既然一心短炒，杠杆变成朋友，保守可用两倍杠杆黄金如FL二价值黄金（7299），进取可用SPDR金（2840）call轮，甚或金矿股的call轮。但记得既然系快闪，严守止蚀是必要的，否则随时短炒变长揸。
唐牛
相关文章：回购新引擎 泡泡反弹睇几多｜唐牛
