金价癫升 再入场要换心态｜唐牛

今早一觉醒来，开手机第一件见到的提示，就是现货金每盎斯突破5,000美元，认真夸张，还记得早前还在4,000至4,500美元磨上磨落，转眼已转埋字头。今年开局很顺，黄金作为其中一个资产配置，功不可没。

虽然本栏身体力行示范买金的重要性，但依然收到不少查询，谓现阶段冇货可以点做。前设一定要入场的话，必须抱住炒卖的心态，快进快出，唔通半万的黄金先用来长线投资？

既然一心短炒，杠杆变成朋友，保守可用两倍杠杆黄金如FL二价值黄金（7299），进取可用SPDR金（2840）call轮，甚或金矿股的call轮。但记得既然系快闪，严守止蚀是必要的，否则随时短炒变长揸。

唐牛

相关文章：回购新引擎 泡泡反弹睇几多｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出



