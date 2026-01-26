Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价癫升 再入场要换心态｜唐牛

股市
更新时间：08:47 2026-01-26 HKT
发布时间：08:47 2026-01-26 HKT

今早一觉醒来，开手机第一件见到的提示，就是现货金每盎斯突破5,000美元，认真夸张，还记得早前还在4,000至4,500美元磨上磨落，转眼已转埋字头。今年开局很顺，黄金作为其中一个资产配置，功不可没。

虽然本栏身体力行示范买金的重要性，但依然收到不少查询，谓现阶段冇货可以点做。前设一定要入场的话，必须抱住炒卖的心态，快进快出，唔通半万的黄金先用来长线投资？

既然一心短炒，杠杆变成朋友，保守可用两倍杠杆黄金如FL二价值黄金（7299），进取可用SPDR金（2840）call轮，甚或金矿股的call轮。但记得既然系快闪，严守止蚀是必要的，否则随时短炒变长揸。

唐牛

相关文章：回购新引擎 泡泡反弹睇几多｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
11小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
股市
4小时前
尼帕病毒暂时无药可治。法新社
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
即时国际
18小时前
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
即时中国
2小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
13小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
15小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
22小时前