资金持续流出美元资产 道指早段跌逾200点

美联储下周公布利率决议，市场普遍预期联邦基金利率目标区间维持3.5%-3.75%不变，主席鲍威尔随后记者会释放的政策信号，成为市场关注焦点。议息前夕美股开市全线走弱，道指报49154点，下跌229点；标指报6906点，微跌7点；纳指报23411点，回落24点。

美元资产则持续承压，美元指数在98关口附近创逾两周低位，本周或跌1%，欧元、英镑持稳高位，资金阶段性流出美元资产。北欧大型养老基金对美资产风险警惕升温，认为美国外交政策不明、债务高企拖累美元、美债及美股，风险溢价走高。

特朗普威胁对欧洲加征关税加剧避险情绪，EPFR Global数据显示，截至1月21日一周美股基金净流出近170亿美元。资金同时涌向欧日市场，欧股基金迎6月来最强六周流入，日股基金录10月来最大单周增量。

美国财报季亦现警号，航空、消费、工业等领域企业高管均称，地缘紧张与政策不确定令消费者谨慎，达美航空、美联航、宝洁等企业相继释放业绩与需求忧虑。