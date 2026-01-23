周大福系列一攻一守｜阮子曦

踏入2026年只是3个星期，投资市场的变化已经是风起云涌，特别是外围的地缘政治局势急升急跌，金股汇债券走势已经来了一个「反转又反转」，令不少投资者进据失退，既然大家都「心大心细」，仍在纠结今年的股份选择，小弟就给予周大福系列股份两个意见让大家思考，一个是较为进攻的选择，另一个就是保守之选。

作为进攻之选，大家可留意周大福（1929）受惠于珠宝零售市道气氛持续改善，刚刚发布上季整体零售值增长17.8%；当中店销香港、澳门及其他市场同店销售增长14.3%，中国市场直营店同店销售更录得增长21.4%，增长幅度令市场惊喜，公司持续优化零售点网络，加上农历新年逼近，连同国际黄金价格已迫近5000美元大关，相关产品需求有增无减，笔者相信在多项因素推动底下 集团的股价有望追上同业股价升幅的落后状况。

另一就是保守之选，笔者今个季度的核心持仓继续回选择周大福创建（659），稳定高派息之余，集团新近亦都动作多多。最新宣布已签署买卖协议，向 TPG Angelo Gordon 旗下基金收购3项位于华东的工业物流物业全部权益，物业位置坐落于长三角核心经济枢纽，涉及可出租总面积约172万平方英呎，预期交易完成后可为集团贡献稳定现金流，支持长远发展。

事实上，周大福创业（659）目前在香港、成都、武汉、苏州及东莞共持有九项物流资产，集团经历是次收购完成后，物流资产将增至12项，可出租总面积增至约1451万平方英呎。除扩充资产规模外，更进一步强化集团于长三角核心区域之战略布局，完善内地物流资产网络。股价技术走势上，虽然公司股价近期累积一定升幅，但相应息率仍然预期高达6.6厘，实属股民稳定之选。

谈及周大福系列，不得不提作为两间上市公司母企的周大福企业主席最近出席访问时透露，作为家族办公室，将遵循的是「郑氏家族哲学，而非典型投资手册」，即是公司发展一直寻求双赢交易。

对于这个哲学上的实践，其中一个例子就是，周大福企业早期参与投资澳洲发电商及能源公司Alinta Energy，当时（2017年）以40亿澳元收购Alinta Energy，这间能源公司经过多年的发展，及至刚刚在上月被新交所上市的胜科工业提出以65亿澳元收购，是次交易不仅为周企带来丰厚回报，亦可见到潜在的长期买家愿意出价可观，显示未来还有很大的升值空间，达至一单买卖双方的双赢交易。

对于投资者而言，简单的股票投资可想及小弟的一攻一守的选择，但在于一个完整的分析而言，笔者亦会留意其一系列上市公司与母企业的业务发展，大家可继续留意周企未来的企业动作，配合部署。

阮子曦