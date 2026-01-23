招行去年赚近1502亿人民币 增长1.2%
发布时间：18:02 2026-01-23 HKT
招商银行（3968）公布去年业绩快报，2025年度集团实现营业收入约3,375.32亿元（人民币，下同），按年微增0.01%；纯利约1,501.81亿元，按年增长1.21%。招行表示，年内各项业务稳健开展，总体经营情况良好。
截至2025年12月底，集团资产总额增至约13.07万亿元，较上年末增长7.56%；负债总额约11.79万亿元，较上年末增长7.98%。资产质量保持稳定，不良贷款率为0.94%，较上年末微降0.01个百分点；拨备覆盖率为391.79%，较上年末下降20.19个百分点；贷款拨备率为3.68%，较上年末下降0.24个百分点。
