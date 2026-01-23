恒指高开231点 阿里晶片业务传独立上市 股价升3.8% 泡泡玛特升4%｜港股开市

美欧紧张关系降温，加上美国经济数据稳健，美股周四继续反弹，道指收市升306点或0.63%，报49384点；标指升37点或0.55%，报6913点；纳指升211点或0.91%，报23436点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹1.58%，报7899.1点。

重磅科技股普遍上扬，英伟达涨0.83%，苹果涨0.28%，微软涨1.58%，Alphabet涨0.66%，亚马逊涨1.31%，Meta涨5.66%。Tesla涨4.15%，马斯克出席达沃斯论坛，透露明年公开发售Optimus机械人。

经济数据方面，美国劳工部公布截至1月17日一周的首次申领失业救济人数增加1000人，达20万人，少过预期的20.9万人；持续申领救济人数下降2.6万人，报184.9万人，低过预期的189万人。另外美国2025年第三季国内生产总值(GDP)修订为增长4.4%，属两年最快增速，并略高于初值的4.3%。去年11月核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升2.8%，符预期。

港股方面，恒指今早高开231点，报26861点。阿里巴巴（9988）旗下晶片公司传独立上市，股价高开3.88%，报171.2元。京东（9618）升2.63%；美团（3690）升0.3%，腾讯（700）无升跌。小米（1810）宣布25亿元自动股份购回计划，股价升0.73%。

泡泡玛特（9992）升4.27%，据报旗下「星星人」情人节限定款盲盒，隐藏款溢价近7倍。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股52.39亿港元。阿里巴巴(9988)、中国海洋石油 (883)、快手(1024)分别获净买入14.13亿港元、5.92亿港元、4.79亿港元；中国移动 (941)、腾讯控股 (700)、地平线机器人(9660)分别遭净卖出8.74亿港元、6.69亿港元、1.21亿港元。



