恒指全日收119点 商业航天板块受捧 钧达股份飙升超过5成 ｜港股收市

欧洲拟解冻欧美贸易协定审议，地缘政治风险持续降温，美股隔晚造好，并传重磅股阿里巴巴（9988）分拆旗下芯片公司上市，阿里股价向上撑起股市，惟市场入市态度谨慎，港股周五高开后窄幅上落，恒指最终全日收报26749点，升119点，连升三日，累升262点。大市走势闷局，惟个别板块仍有炒作，获内地政策和全球首富唱好的商业航天板块受捧，钧达股份 (2865)再飙升超过5成。

恒指高开232点，早段最多升266点，其后升幅曾收窄至60点，最终全日收报26749点，升119点。国指收报9160点，升46点；科指收报5798点，升35点。大市成交增至2408亿元，不过北水转流走16亿元，结束连续流入5日趋势。

一周计，三大指数转跌。恒指累跌95点；国指累跌60点；科指累跌24点。泡泡玛特（9992）累升23%，为本周表现最佳蓝筹股；瀚森制药（3692）累跌7%，为本周表现最差蓝筹股。

内地政策支持兼全球首富唱好的商业航天板块

全球首富马斯克透露，旗下SpaceX正致力于在未来几年发射太阳能AI卫星 ，加上午后内地《酒泉市商业航天产业发展规划》发布，建设国家商业航天发射基地，商业航天股延续强劲涨势。钧达股份 (2865)飙升51.4%，收报39 元，创上市以来新高；金风科技 (2208)弹高10.1%，收报16.95 元；亚太卫星 (1045)涨14.7%，收报4.77 元；蓝思科技 (6613)扬9.4%，收报31.78 元。

太阳能光伏股亦受惠商业航空炒作，相关股份午后涨幅扩大，凯盛新能（1108）大升14.4%，收报4.36元；福莱特玻璃（6865）涨10.4%，收报11.9元；协鑫科技（3800）升9.3%，收报1.17元；信义光能（968）走高11.1%，收报3.59元，为表现最佳蓝筹股。

传阿里拟分拆旗下芯片公司独立上市 股价升2.2%

传阿里巴巴（9988）拟分拆旗下芯片公司独立上市，阿里延续隔晚强势，走高2.2%，收报168.5 元，阿里一股撑起大市近50点；同系的阿里健康（241）逆市下滑1.5%，收报6.64 元；其他科网股则多数上扬。京东（9618）升0.8%，收报114.8 元；美团（3690）升0.6%，收报97.55 元；小米（1810）宣布25亿元自动股份购回计划，股价扬2.8%，收报36.24 元。

金价、银价持续上涨，再刷新记录，贵金属板块集体上升，紫金（2899）走高1.1%，收报40.42元；同系紫金黄金国际（2259）急升8.4%，收报205.8元，穿200大关，创上市以来新高；赤峰黄金（6693）涨7.8%，收报39.8元；五矿资源（1208）大升11.5%，收报10.49元。

个股方面，传内地拟收紧内地企业来港IPO及双重上市门槛，港交所(388)转跌1%收市，报422 元。 泡泡玛特（9992）据报旗下「星星人」情人节限定款盲盒获市场疯炒，隐藏款溢价近7倍，该股走高6.6%，收报219.6元。庄臣控股（1955）高管涉嫌廉外判清洁合约贪污遭廉政公署拘捕调查。该股复牌后，走低0.54%，收报3.6元；外电报道万国数据（9698）支持的DAYONE据称考虑美国IPO，目标估值200亿美元，该股扬2.9%，收报41.3元；俊裕地基 （1757）遭证监会点名股权高度集中，俊裕地基 逆市大跌11.2%，收报5.1 元。

梁杰文：后市呈现大涨小回的格局

宏高证券投资经理梁杰文表示，港股去年升幅夸张，相信港股正市场在等待更明显的催化剂，才能突破现有上落市格局，因此港股周五维持整体趋势向上缓慢接近27,000点的走势。他续指，港股可能需要等到3月业绩公布后市场才会出现突破，加上外围环境也并非一面倒利好，例如美国近期的关税政策和对华态度仍未改变，这些因素使得资金暂时不敢贸然追高，料恒指短期内即使突破27000点，亦将呈现大涨小回的格局。

----------

承接外围造好，恒指今早高开231点，开市不久最多曾升265点，惟其后升势回顺，中午收市升88点或0.33%，报26718点，成交额1,279.38亿元。科指半日升7点或0.13%，报5769点。

科网股个别走，阿里巴巴（9988）升2.6%；小米（1810）升2.49%；京东（9618）升1.4%；美团（3690）升0.61%；网易（9999）跌1.72%；腾讯（700）跌0.08%；

泡泡玛特（9992）升6.5%，成半日表现最佳蓝筹。

金价迫近5000美元大关，紫金 （2899） 升1.1%，紫金黄金国际 （02259） 升半成「破顶」，曾高见200元；招金 （1818） 、山东黄金（1787）均升逾1%。

———

0930：美欧紧张关系降温，加上美国经济数据稳健，美股周四继续反弹，道指收市升306点或0.63%，报49384点；标指升37点或0.55%，报6913点；纳指升211点或0.91%，报23436点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹1.58%，报7899.1点。

重磅科技股普遍上扬，英伟达涨0.83%，苹果涨0.28%，微软涨1.58%，Alphabet涨0.66%，亚马逊涨1.31%，Meta涨5.66%。Tesla涨4.15%，马斯克出席达沃斯论坛，透露明年公开发售Optimus机械人。

经济数据方面，美国劳工部公布截至1月17日一周的首次申领失业救济人数增加1000人，达20万人，少过预期的20.9万人；持续申领救济人数下降2.6万人，报184.9万人，低过预期的189万人。另外美国2025年第三季国内生产总值(GDP)修订为增长4.4%，属两年最快增速，并略高于初值的4.3%。去年11月核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升2.8%，符预期。

港股方面，恒指今早高开231点，报26861点。阿里巴巴（9988）旗下晶片公司传独立上市，股价高开3.88%，报171.2元。京东（9618）升2.63%；美团（3690）升0.3%，腾讯（700）无升跌。小米（1810）宣布25亿元自动股份购回计划，股价升0.73%。

泡泡玛特（9992）升4.27%，据报旗下「星星人」情人节限定款盲盒，隐藏款溢价近7倍。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股52.39亿港元。阿里巴巴(9988)、中国海洋石油 (883)、快手(1024)分别获净买入14.13亿港元、5.92亿港元、4.79亿港元；中国移动 (941)、腾讯控股 (700)、地平线机器人(9660)分别遭净卖出8.74亿港元、6.69亿港元、1.21亿港元。



