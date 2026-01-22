Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股三大指数齐涨 去年第三季GDP终值增4.4% 两年最劲

股市
更新时间：21:36 2026-01-22 HKT
发布时间：21:36 2026-01-22 HKT

美国公布去年第三季个人消费开支（PCE）物价指数按季年率终值为增长3.5%；撇除食品及能源价格，核心PCE物价指数按季年率终值亦增2.9%，均符合预期。

美股开市齐涨，道指报49389点，升312点；标指报6919点，升44点；纳指报23434点，升209点或0.9%。

阿里巴巴升近4%

阿里巴巴 （BABA）计划推动旗下晶片事业「平头哥」（T-Head）分拆上市，BABA升3.75%；英伟达（NVDA）执行长黄仁勋在世界经济论坛 （WEF）强调，全球 AI 基础设施的建构将需要高达数兆美元的追加投资，进一步反驳了 AI 泡沫化的说法，NVDA升1.13%；美光科技（MU）跌1.09%。

去年第三季GDP终值为两年最劲

美国去年第三季生产总值（GDP）按季年率终值增长4.4%，高过市场预期及前值的4.3%，创两年最高速增长。

格陵兰纷争带来「科技股」机会

科技分析师、韦德布什分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）及其团队最新表示，围绕格陵兰岛的「纷争」正导致美国股市疲软。艾夫斯指出，随着「避险情绪」冲击人工智能（AI）概念股，科技股势必受到冲击，但他们认为这是一个持有「科技股赢家」的机会，如果股市走弱，会买入IVES AI 30指数中的许多股票，包括英伟达、微软、苹果、谷歌和特斯拉。

 

