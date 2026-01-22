Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米制定25亿自动回购计划 业绩前限制期也能入市

小米集团（1810）表示，将于1月23日启动一项由第三方独立券商操作的自动股份购回计划，资金规模为25亿元，展示出该公司对自身业务前景充满信心，符合公司及股东的最佳利益。

小米：展示对业务前景充满信心

小米表示，自动股份购回计划意味著小米首次能够在业绩发布前夕的限制回购期，进行合规回购；至于在非限制回购期，小米将有主动回购和自动回购两条路线并行，回购力度将大幅增加。

突破业绩前一个月回购限制

根据《上市规则》，上市公司在公布业绩前一个月，将不能回购股份，但小米已借此方法，获得联交所授出豁免限制。小米往年于3月中下旬公司业绩。

该自动股份购回计划将于1月23日开始实施，直至达到25亿元规模，或股东大会前为止。小米其后将注销自动股份购回计划下购回的股份。

25亿等同过去15交易日入市规模

翻查资料，小米出近期每日回购规模约1.5至2亿元，近日亦曾斥资2.5亿元回购，25亿元大致等同过去15个交易日的回购规模。

