瑞士盈丰料金价见短期顶 未来数月或跌至4000水平 将该步减持 环球配置倡超配中国

瑞士盈丰银行投资管理副总监赵国江表示，该行原预测2026年金价目标每盎司4800美元已提前达成，在地缘政治推动下，金价动能强劲，短期不排除突破每盎司5000美元。但他称，目前金价或处短期顶部，未来数月或迎来18%健康调整，回落至每盎司4000美元，仍属合理区间。

白银期货保证金三度上调 或成回调催化剂

配置策略上，赵国江透露，2025年初该行全权委托客户帐户中，金银配置合计占比3至4%，将会逐步减持至2.5%水平，旨在获利与风险控制，强调中长期仍看好贵金属。他称，短期3至6个月将审慎布局，待回调后再考虑增持，而芝商所近月三次上调白银期货合约保证金，或成为调整潜在催化剂。

港股盈利与估值双轮驱动

瑞士盈丰银行资产管理研究分析师李思卉建议，环球投资组合「超配」中国资产，指出中国市场不确定性下降，AI技术突破与坚挺出口修复投资信心，2025年MSCI中国指数盈利受外卖补贴事件拖累，但2026年有关负面因素将减弱，加上反内卷政策，盈利增速有望加速。港股方面，该行料2026年将由估值修复，转向盈利与估值双轮驱动，新股市场表现可期，A+H两地上市大型企业将增多，数量或超过2025年，企业质量优良，持续为市场带来流动性与投资机遇。

料美国今年仅减息一次

经济与货币政策方面，赵国江对2026年美国经济保持乐观，预计GDP增长有望达2.8%，经济较高机会软著陆。货币政策上，该行预计美国联储局仅减息一次0.25厘，较市场普遍预期的2次更审慎，因通胀仍高于2%目标，过度宽松或导致通胀反弹。

投资方向上，该行指，美国AI产业为核心赛道，大型科技公司第三季AI资本投入达1000亿美元，按年增66%，建议关注算力供应链及AI应用软件股；而欧洲军费未来10年预计从2%升至5%，国防板块具长期价值，瑞士医药板块凭创新力成优质投资对象；至于新兴市场则重点关注本地货币债券。