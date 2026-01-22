阿里巴巴传分拆AI晶片制造商「平头哥」上市 美股盘前抽升5%

彭博引述消息报道，阿里巴巴（9988）计划将其AI晶片制造业务「平头哥（T-Head）」分拆上市，满足市场对AI加速器业务的强烈兴趣。阿里巴巴美股（BABA）盘前升5%，较港股收市价仍高约4.5%。

报道指，阿里计划将平头哥重组，成为部分由员工持股的公司，随后推进分拆上市，但未有明确时间表。

制作数据中心及IoT晶片

平头哥是阿里巴巴的全资半导体晶片业务主体，于2018年成立，其拥有端云一体全栈产品系列，涵盖数据中心晶片、IoT晶片等，旨在实现晶片端到端设计链路全覆盖。

估值未定 市场对同业上市反应热

报道指，由于平头哥仍处于初期发展阶段，目前尚未知其估值水平，但在国策扶持下，其同业的「国产GPU四小龙」摩尔线程等股份，在上市后引起市场关注。

阿里3年3800亿人币投资AI 或再加码

阿里首席执行官吴泳铭在去年初提出，在3年内投入超过3800亿元人民币，持续用于建设云和AI硬件基础设施。近月他坦言有关金额「偏小了」，眼见目前AI服务严重供不应求，不排除加大投资。