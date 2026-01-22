Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里巴巴传分拆AI晶片制造商「平头哥」上市 美股盘前抽升5%

股市
更新时间：17:05 2026-01-22 HKT
发布时间：17:05 2026-01-22 HKT

彭博引述消息报道，阿里巴巴（9988）计划将其AI晶片制造业务「平头哥（T-Head）」分拆上市，满足市场对AI加速器业务的强烈兴趣。阿里巴巴美股（BABA）盘前升5%，较港股收市价仍高约4.5%。

报道指，阿里计划将平头哥重组，成为部分由员工持股的公司，随后推进分拆上市，但未有明确时间表。

制作数据中心及IoT晶片

平头哥是阿里巴巴的全资半导体晶片业务主体，于2018年成立，其拥有端云一体全栈产品系列，涵盖数据中心晶片、IoT晶片等，旨在实现晶片端到端设计链路全覆盖。

估值未定 市场对同业上市反应热

报道指，由于平头哥仍处于初期发展阶段，目前尚未知其估值水平，但在国策扶持下，其同业的「国产GPU四小龙」摩尔线程等股份，在上市后引起市场关注。

阿里3年3800亿人币投资AI 或再加码

阿里首席执行官吴泳铭在去年初提出，在3年内投入超过3800亿元人民币，持续用于建设云和AI硬件基础设施。近月他坦言有关金额「偏小了」，眼见目前AI服务严重供不应求，不排除加大投资。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
4小时前
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
11小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
4小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
6小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
20小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
4小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
5小时前