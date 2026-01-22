邵氏兄弟逾45亿购黎瑞刚旗下华人文化资产 发行股份支付 收市险守配股价

邵氏兄弟（953）昨日宣布，将向黎瑞刚旗下华人文化CMC一方收购包括东阳正午阳光影视、在欧美澳从事华人电影发行业务、动画电影业务及50家UME影院等业务的旗舰CMC Moon Holdings，并将发行价值逾45.77亿元人民币的股份作为代价，每股配发价0.32元，较周三收市价0.38元折让15.8%。消息公布后，邵氏兄弟股价持续受压，曾跌逾两成，低见0.295元，收市跌幅收窄，报0.32元，险守配股价。

将举行临时股东大会审议

集团表示，将发行159.3亿股支付收购，构成非常重大交易及关连交易，公司会召开及举行临时股东大会供独立股东审议。其中CMC及其一致行动人士获99.4亿股，其他指定股份接收方包括联属人士ODE、阿里巴巴 （9988） 、腾讯（700）、苏州禾民投资合伙等接收余下近59.9亿股。

称收购带来显著产能扩增

集团表示，收购事项带来显著产能扩增，预计将为集团艺人及活动管理业务创造有意义的协同效应，为旗下才华横溢的艺人在中国内地市场开拓更广泛的演出机会。此外，由于收购事项涉及收购影院业务，亦为集团的电影业务提供纵向拓展的机会，并使集团得以接触将华语电影发行至世界各个国家及城市的全球电影发行及营销网络。因此，董事认为收购事项为集团提供良好的扩张机会，且与集团的策略及业务发展相辅相成。

顺带一提的是，黎瑞刚透过CMC间接持有TVB（511）权益，但今次交易不涉及TVB股权。

