地产股及收租股向好 摩通料业绩近见底 希慎升逾半成 新地涨3%

股市
更新时间：15:21 2026-01-22 HKT
发布时间：15:21 2026-01-22 HKT

本地地产股及收租股今日表现普遍向好，其中希慎兴业（014）暂升逾5%；九龙仓置业（1997）及嘉里建设（683）升逾4%；九龙仓（004）、新地（016）升逾3%；长实（1113）、信置（083）、太古A（019）及太古地产（1972）升逾1%；恒隆地产（101）、领展（823）及新世界（017）升近1%。不过，恒地（012）逆市微跌0.3%。

首选恒隆地产及太古地产

消息面上，摩通虽然估算本地地产股上一财政年度盈利平均按年跌7%，但相信大多已见底，下一财政年度盈利将有望反弹。在地产股中，首选恒隆地产及太古地产。该行认为，太古地产计及期内处置美国迈阿密项目和拆售鲗鱼涌太古城车位的收益，2025财政年度盈利按年料增17%，为表现最佳地产股。同时，新地和长实盈利也有机会录低单位数增长。

不过，该行预计恒地因2024财政年度农地收回及资产处置收益的高基数，加上物业销售减少，2025财政年度盈利料跌33%；同时，新世界可能继续亏损，惟亏损幅度将略为收窄；恒隆地产上一财政年度盈利料跌6%；领展截至3月底止财政年度盈利亦将会跌8%。

股息分派方面，摩通预期太古地产股息将增加5%，恒隆地产及信置则维持股息不变，而恒地派息比率已逾100%，最有可能削减派息。
 

