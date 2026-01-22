特朗普豪言今年美股可「翻倍」 实际表现跑输全球 差过多任总统执政首年

美股「TACO」交易再现，三大指数全线反弹，除了因为美国总统特朗普与北约秘书长Mark Rutte就格陵兰合作框架达成一致、不会按原定计划对欧洲8国加征关税之外，亦可能因为特朗普再次大力宣扬对美国股市的乐观前景，声称未来一年内将「翻倍」，又形容周二股市大跌，相比其任内升幅只是「微不足道的小事」。不过，数据显示美股表现在其任内大幅跑输全球股市，甚至差过奥巴马及拜登等多任美国总统任期的首年表现。展望未来，今年中期选举料成美股另一风险，资金亦可能进一步流至亚洲、欧洲及拉丁美洲等其他市场。

扬言股市有不可思议的未来

综合媒体报道，特朗普周三在瑞士达沃斯世界经济论坛（WEF）发表演说时提到，「那次（周二）下跌和其上任至今升幅相比，根本微不足道，而且我们在股市上有一个不可思议的未来，股市将会翻倍增长。作为参考，华尔街分析师预测中位数，仅认为标普500指数今年可上涨约11%。

相关文章：特朗普自称妻子赞他是巴菲特般金融天才 「现在她更爱我了」

虽然特朗普在达沃斯论坛上发表言论后，美股周三随即走高，但部份原因亦因为特朗普在演说时表示，自己不会使用武力取得格陵兰。此外，他也在Truth Social平台上写道，「我们已经就格陵兰以至整个北极地区的未来协议达成框架，将不会实施原定于2月1日生效的关税」。

事实上，美股三大指数去年确有不错升幅，其中道指、标指及纳指升幅分别达13%、16%及20%；不过，相对其他国家股市而言，美股实际上是跑输全球。举例而言，港股恒指去年升幅近28%；A股上证及深证去年分别升18%及30%；日经225指数及韩国综合指数亦分别累升26%及75%。

非美股市去年涨30% 远胜标指

此外，据彭博报道，特朗普上任一年以来，剔除美国后全球股市（以MSCI指数衡量）上涨约30%，升幅大约是标普500指数同期两倍，亦是1993年以来，美股总统任期第一年相对于全球市场表现最严重的落后。Purpose Investments首席策略师Craig Basinger亦指出，非美股市将继续跑赢美股的观点已不再是逆向思维，而是「资金正在追逐绩效」。

根据CFRA数据显示，特朗普第二任期首年美股升幅在二战以来历任总统中仅排名第9，不仅不如列根、老布殊、克林顿、奥巴马及拜登，甚至落后于其自己的第一任期。有分析认为，特朗普政府在贸易、外交政策以至对联储局独立性等方面带来一系列不确定性，令投资者感到不安，并促使资本加速流向亚洲、欧洲及拉丁美洲等市场。

相关文章：特朗普称鲍威尔如果留任联储局理事会 「不会非常高兴」

震荡越益明显 中期选举成新风险

除了美股表现不及全球之外，震荡的情况亦越益明显。巴莱克数据显示，去年标普500指数中最大100家成份股出现了47次超过5个标准差的大幅下跌，为1998年以来之最。美银高级投资策略总监Rob Haworth亦表示，「赢家和输家变化相当快，投资者很难保持灵活」。

展望未来，随着2026年中期选举临近，美股预期将面临新的风险。根据历史数据显示，中期选举年通常是股市表现较弱的年份，部分原因是反对党获胜可能导致总统议程受阻，而市场往往不喜欢不确定性。

相关文章：

特朗普吞并格陵兰惹连锁反应 不只一间退休基金抛售美债 瑞银警告是「危险赌注」

特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现