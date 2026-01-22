特朗普格陵兰事件TACO 股市暂松一口气｜古天后

1月22日，多云，早晚寒冷。美国总统特朗普于瑞士达沃斯世界经济论坛上表示，唔会动用武力夺取格陵兰，寻求即时谈判，亦唔会加欧洲8个国家关税，佢呢下TACO言论令欧美紧张局势暂时降温，美股周三止跌急弹。道指高开57点后，早段曾回升逾500点；其后特朗普会晤北约秘书长Mark Rutte后称，美国与北约达成格陵兰协议框架，美方下月1日唔会按原定计划、针对欧洲8个国家实施与格陵兰相关的关税。

消息刺激道指升幅一度扩大至806点，高见49295，标指最多反弹1.67%，纳指曾涨1.87%；收市美市收市，道指升588点或1.21%，报49077；标指升78点或1.16%，报6875；纳指升270点或1.18%，报23224。

重磅股中，Nvidia及Tesla收市齐升2.9%，Alphabet反弹2%，英特尔急升11.7%；Netflix首季业绩指引逊预期，加上停止回购股份，股价一度跌5.8%，收市跌2.2%；微软跌2.3%，为跌幅最大道指成份股。「股神」巴菲特投资旗舰公司巴郡拟出售持有多年嘅食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）股份，拖累后者股价急跌5.7%。药厂安进（Amgen）升3.8%，为表现最强道指成份股。

汇丰不担心地缘政治影响股市

尽管美国威胁发动经济战争以夺取格陵兰、日本大选触发环球债市动荡，以及联储局独立性受到威胁，但汇丰新兴市场及股市策略员Alastair Pinder称唔太担心会对股市造成巨大冲击，因为自1940年以来36次重大地缘政治事件，美股喺发生啲事件后3个月后有60%机会录得升幅，除非系当时油价大幅抽升。

摩通行政总裁Jamie Dimon于达沃斯世界经济论坛上表示，特朗普寻求限制信用卡贷款利率将带来经济灾难。美国10年期债息一度回吐4.7个基点，至4.248厘，2年期债息降2.7个基点，至3.57厘。美汇指数曾跌0.26%至98.38，其后倒升；日圆则反弹0.23%至157.75兑每美元。现货金价周三续破顶，一度抽高2.62%至最高4888.42美元，其后回吐，暂时重返4800美元之下。

港股料转仓后方再有新方向

美股周三晚大幅反弹，港股夜期及ADR亦随美股回升，夜期重返26600水平，今早黑期更进一步逼近26700水平，预料今早港股高开。技术走势上，今日恒指有机会反弹，试图回补周一下跌裂口26715-26741（期指26729-26762），如成功回补此裂口，并企稳26750水平，则有望进一步反弹至26800-27000水平。虽然特朗普近日一系列动作加剧国际地缘政治局势更为紧张，令外围股市出现震荡，但特朗普又再TACO，对各项事情取态反复，刚刚就格陵兰事件最新取态令美欧紧张局势降温，加上国家发改委推出刺激经济、催谷内需政策方向，料为大市带来一定支撑。

不过，恒指一直未能企稳27000关，反映上方阻力暂难突破，目前恒指于日线保力加通道中轴至顶部徘徊，暂时于26300至27000之间上落，又回复区间上落走势。下周四期指结算，预料下周开始将步入转仓高峰期，港股或于此区间内上落，完成转仓后方再有新方向。

古天后