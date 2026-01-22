特朗普又TACO 恒指高开165点 金价银价回吐 利福中国派特别息升7%｜港股开市

「TACO」交易再现！美国总统特朗普与北约秘书长Mark Rutte会晤后称，已就格陵兰以至整个北极地区的未来合作框架达成一致，美国2月1日将不会按原定计划对欧洲8国实施与格陵兰相关的关税，消息刺激美股三大指数全线反弹。

局势缓和 金价银价回落

道指周三升588点或1.21%，报49077点；标指升78点或1.16%，报6875点；纳指升270点或1.18%，报23224点。至于反映中概股走势的金龙指数，则升2.21%至7776点。局势有所缓和，金价亦有所回落，现货金价周三曾见4,888美元新高，今早回落至约4,785美元水平；银价亦见向下，今早跌约1.5%至91.57美元。

港股方面，恒指今早高开165点，报26750点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.7%；腾讯（700）升0.3%；美团（3690）升0.05%；小米（1810）及京东（9618）亦分别升0.9%及1%，百度（9888）更升近4%。此外，金价回落，金股亦回吐，紫金矿业（2899）跌逾2%，招金（1818）及山东黄金（1787）亦分别跌2.8%及2.7%，紫金黄金国际（2259）则跌2.6%。

中国罕王获紫金等认购股份

个股消息中，中国罕王（3788）与紫金全球基金、鲁银和东方金业及Manna Lake订立认购协议，向上述4名认购方配发4,396万股，认购价为每股3.8元，较上日收市价折让约18%，占经配发及发行认购股份及配售股份后扩大的已发行股本约1.96%，所得款项净额预期约1.6476亿元；该股开市报4.65元，无起跌。

天鸽互动获新浪香港增持

天鸽互动（1980）获新浪香港作为要约人提出现金部分要约，收购3,250万股，每股现金价0.7元，较股份停牌前股价折让1.41%，总代价2,275万元。天鸽互动今早复牌，开市报0.71元，无起跌。

利福中国宣派特别股息

利福中国（2136） 董事会批准宣派特别股息每股0.42元，涉及总额6.15亿元；该股开市报1.06元，升7%。

北水动向方面，昨日净买入港股139.3亿元，其中盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及阿里（9988）分别获净买入41.53亿元、18.17亿元及10.78亿元；而中移动（941）、腾讯（700）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出9.21亿元、2.72亿元及1.2亿元。