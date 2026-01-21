Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普称对格陵兰不动武 美股应声反弹 道指初段升200点

股市
更新时间：22:31 2026-01-21 HKT
发布时间：22:31 2026-01-21 HKT

美国总统特朗普表示，正寻求就美国收购格陵兰议题立即展开谈判，美方并不愿意动用武力夺岛。言论纾缓市场忧虑，美股三大指数反弹逾200点。

道指报48689点，升201点；标指报6826点，升30点；纳指报23035点，升63点或0.4%。

科技股个别发展，Nvidia（NVDA）及Tesla（TSLA）升1%；微软（MSFT）则跌1%。

特朗普促立即谈判 拒租岛方案

特朗普在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛发表讲话，表明「我不需要动武，我不想动武，我不会动武」，期望就美国买岛一事立即展开谈判，并称想要获得格陵兰的拥有权和产权，而非保卫一块只有「特许权协议」的领土。

摩通：市场悄悄推动「抛售美国」

不过摩根大通全球研究部主管Joyce Chang表示，「美国优先」政策正在悄悄推动投资者减少配置的，特别是各国的政府机构。她认为，虽然一直认为美元在外汇市场仍占据主导地位，但「抛售美国」的说法已再次出现。

