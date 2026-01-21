国泰集团去年载客量增27% 今年初单日接载12.6万人次 创历史新高

国泰集团（293）公布，去年国泰航空及香港快运合共接载乘客逾3,600万人次，按年增长27%。国泰指，两航企于去年12月27日载客量突破12.5万人次新高后，于今年1月3日再合共接载12.6万人次，刷新单日载客历史新高。

农历新年航班预订稳增长

国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，国泰航空农历新年的航班预订稳步上扬，展望2月后，国泰将专注把握香港及区内重点盛事，于复活节前所带动的出行需求。 快运方面，她指出，去年12月的载客量及乘客运载率按年提升，展望随著快运持续拓展航线网络，预期载客量将保持按年增长。

她指出，2026年将举办一系列特别活动，庆祝国泰成立80周年，并会秉承成为顾客最喜爱服务品牌的新愿景，持续提升顾客体验，进一步巩固香港的国际顶尖航空枢纽地位。

去年国泰航空载客量增27%

国泰航空去年全年载客量2887万人次，按年增加26.5%；以可用座位公里数计算的运力，按年增加25.8%。单计12月，国泰航空载客量录274万人次，增21.8%；运力增23.3%。

快运全年乘客运载率略降至86%

至于香港快运全年载客量录得791万人次，按年增长30%；运力增加31.9%；但乘客运载率为79.6%，下降3.9个百分点。单计12月，快运载客量78.2万人次，增长24.1%；运力提升18.4%；乘客运载率则为86.2%，增4.1个百分点。

另外，国泰货运全年载货量超过160万吨，按年增长逾9%。刘凯诗指，预料1月上旬的货运需求将略为回顺，但随著农历新年假期临近，需求有望逐步攀升。