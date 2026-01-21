特朗普谋夺格陵兰 美元资产遭抛售｜古天后

1月21日，大致多云，日间部份时间天色明朗及干燥。美国总统特朗普谋夺取格陵兰危机升级，欧美再爆发关税战，环球债息急升，美股周二假期后复市即插水，道指周二裂口低开354点后拾级而下，跌幅曾扩至最多931点，道指收市跌幅仍达870点或1.76%，报48488；标指跌143点或2.06%，报6796；纳指急跌561点或2.39%，报22954。

个股表现中，Nvidia及Tesla股价齐跌逾4%，亚马逊跟苹果都跌3.4%，Meta跌2.6%，3M急跌7%，为跌幅最大道指成份股，IBM跌4.7%。而欧股全线受压，英、法及德股分别挫0.67%、0.61%及1.03%。俗称「恐慌指数」嘅VIX波动指数自去年11月以来首次升穿20，急升32%至20.99。

新兴市场及日股料具较佳风险回报

投资者对日本政府财政担忧加剧，触发7.6万亿美元日本国债遭抛售，日本40年期债息首次升穿4厘，带动美国30年期债息一度跳升10.84个基点至4.9449厘，10年期债息扬升8.36个基点，至4.3065厘4个月高位。

Lazard资产管理首席市场策略员Ronald Temple指出，倘日债孳息继续上扬，日本投资者理性选择系将资金调回本国。花旗因应欧美就格陵兰嘅摩擦加深，逾一年来首次下调欧股评级，从「增持」降至「中性」，该行策略员称，紧张局势和关税不确定性，打击短期投资欧股理据，并损害区内企业盈利前景，相信新兴市场及日本股市具较佳风险回报。

美国财长贝森特于瑞士达沃斯世界经济论坛记者会上说，有关欧洲可能抛售美债之说系毫无逻辑，佢又透露特朗普最快下周公布联储局主席人选，提到现时有4名极佳人选。虽然财长想派定心丸，但事实上，美国系出现股汇债三杀，避险资产受追捧，现货金价首次升穿4700美元，一度抽升1.88%至最高4766.34美元，现货银价亦破顶，曾涨1.59%至95.8857美元。美汇指数一度急跌1.15%至98.246，日圆涨0.42%至157.47兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾急挫4.06%，至89234美元。

恒指恐下试20日线约26300水平

虽然内地近公布嘅经济数据尚算想，更推出定向减息，即使融资比例有所调整，中港股市上周仍于高位整固，但周末期间美国总统特朗普于周末期间表示要收购格陵兰，并对反对此举嘅欧洲八国加征关税，消息令周二假后复市嘅美股，而其他股市喺地缘政治局势变得紧张，及充满不确定性下普遍下跌，中港股市亦不例外。昨日港股连续第四个交易日下跌，恒指低开19点后，早段曾倒升74点见26638高位，其后回复跌势，跌200点见26363低位，收市跌幅收窄至76点，报26487，成交额2377亿元。

港股上周虽高见27200水平，但本周一却以巨大下跌裂口开市，虽然即市跌裂口收窄至26715至26741，但昨日反弹明显受制于下跌裂口之内。继上周遗下上升裂口26608-26729后，竟以下跌裂口回补上升裂口，令日线图出现一个孤岛形态，除非今明两日内，可重返裂口顶部之上，即重返26750水平，否则受限于孤岛形态下，港股将转势偏淡，下试20日线约26300水平，一旦失守则往50及100日线汇聚区，约26100寻找支持。如无法重返20日线企稳，并失守26000理关口，大市或进一步往日线保力加通道底部即25400-25500水平寻找支持。

古天后