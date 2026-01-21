恒指升97点 金价破顶金股狂升 中芯涨4%冠蓝筹 专家：资金流入亚太区｜港股收市

欧美就格陵兰问题互不相让，美国隔晚股债汇三杀，港股低开后未有明确方向，午后好友向上攻，恒指终收报26585点，倒升97点，终止四连跌，全日窄幅上落295点。大市成交额2504亿元。市场避险情绪势不可挡，金价再创历史新高，现货金每盎司曾高见4888美元，升2.6%，带挈多只黄金股创新高。

恒指低开90点，报26397点，已是全日低位，之后窄幅争持，直至尾市才有方向，高见26692点，升205点，终收报26585点，升97点。国指收报9122点，升28点。科指收报5746点，升62点。

格陵兰局势令避险情绪持续升温，加上波兰央行批准购买多达150吨黄金储备，带动现货金突破每盎司4800美元关口，再创历史新高，曾高见4888.42美元，升2.6%。金矿股跟随造好，大唐黄金（8299）收报0.75元，升10.3%；赤峰黄金（6693）报37.02元，升9.1%；灵宝黄金（3330）报24.68元，升8.3%；山东黄金（1787）报46.1元，升5.5%；招金矿业（1818）报40元，升4.8%；紫金黄金国际（2259）报187.5元，升4.5%；紫金矿业（2899）报40.92元，升2.4%。而招金、紫金黄金国际和灵宝黄金更破顶。至于现货白银价格升穿每盎司曾高见95.55美元，升1%。

安踏回吐4% 蓝筹最曳

体育用品股、内房股和内需股回吐，安踏体育（2020）收报79.1元，跌4.2%，为表现最差的蓝筹股。申洲国际（2313）收报61.5元，跌3.2%；华润置地（1109）报28.76元，跌3%；李宁（2331）报20.9元，跌2.7%。

晶片股受惠国策 华虹升5%

中国工信部副部长张云明表示，将加快推动人工智能产业高质量发展，加快突破训练晶片、异构算力等关键技术，刺激国产晶片股急升。中芯国际（981）报77.25元，升3.7%，为表现最好的蓝筹股。天数智芯（9903）收报175.5元，升8%；纳芯微（2676）报147.8元，升7.1%；兆易创新（3986）报324.8元，升6.1%；华虹半导体（1347）报105.8元，升5.2%。而另一边厢，Nvidia行政总裁黄仁勋计划本月底前往中国，以争取重启中国市场。

ASMPT（522）报101.8元，升4.3%。ASMPT公布，正就其表面贴装技术解决方案分部（SMT）启动策略方案评估，可能包括出售、合营、分拆及上市，或保留并支持SMT的战略发展，而评估旨在识别最有利于支持SMT长期增长及成功的潜在机遇，同时使ASMPT可聚焦于其日益增长的半导体解决方案分部（SEMI）。

内地人工智能初创公司智谱（2513）公布，GLM Coding Plan用户数快速增长，算力资源出现紧张，公司决定暂时限量发售，令每日可销售量降至当前的20%。智谱收报204元，跌1.6%。同行MINIMAX（100）则报404.8元，升3.8%。

伍礼贤：26500点有支持 仍未脱离千点波动

光大证券国际证券策略师伍礼贤指出，外围波动对港股的直接影响不大，资金更有可能流入亚太市场，故港股有机会受惠资金流入和A股市场向上。他称，港股暂时初步回稳，恒指于26500点有初步支持，但未脱离26000至27000点的波动区间。

银价看100美元

光大证券国际去年底估计今年现货金每盎司目标价为4950美元，伍礼贤表示，现时世界太乱，北美出现格陵兰问题，欧洲有俄乌战争和欧美新一轮关税战，中东有伊朗的政局动荡，只有亚洲局势相对较好；同时美元走弱和大部分国家的央行持续购买黄金作储备，亦有助推高金价。他又认为，短期内银价有机会上试每盎司100美元。

-----

恒指今早低开90点后，一度倒升80点至26567点，但约10点半后再度走弱，截至中午报26449点，跌38点或0.15%，半日成交1,276亿元；科指方面，中午报5691点，升8点或0.14%。

重磅蓝筹股中，小米（1810）半日跌逾2%，网易（9999）及安踏（2020）更分别跌逾3%及5.8%，为拖累恒指元凶之一；相反，阿里（9988）半日升1%，连同中芯（981）及百度（9888）齐升逾3%，力撑大市。

安踏2026年营运利润率受压

消息面上，大摩发报告指出，安踏（2020）最新提及2026年营运利润率压力，可能在短期内加重市场负面情绪，但以其2026年市盈率14至15倍来看，具一定下行保护，尤其考虑到其长期良好的业绩记录，重申对其「增持」评级，目标价128元。

除了安踏之外，部份体育用品股亦见受压，其中李宁（2331）跌4%、滔博（6110）及特步（1368）亦分别跌2.1%及1.7%。

内地推动人形机器人技术创新

另一方面，内地工信部表示将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，以人形机器人为小切口带动计算智能大产业发展，将持续加强人形机器人产品品质、网络和数据安全方面的检验检测，开展相关科技伦理研究与管理服务，以高水平安全保障高品质发展。

消息刺激机械人概念股向上，其中微创机械人（2252）大升逾12%；卧安机械人（6600）升一成；极智嘉（2590）亦升逾5%。

-----

格陵兰主权争端起风云，关税战阴霾再起，美国总统更不排除以武力夺取格陵兰的可能性。美股假期后复市急挫，道指周二收市跌870点或1.76%，报48488点；标指跌143点或2.06%，报6796点；纳指亦跌561点或2.39%，报22954点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二则跌1.45%至7608点。此外，加密货币市场同样挨沽，比特币失守9万美元关口，暂报约8.88万美元；以太币亦失守3,000美元，暂报约2,961美元。

黄金进一步走高 曾见4810美元

不过，黄金及白银继续受捧兼再创新高，现货金价周二涨近2%，今早进一步走高，曾高见4,810美元；现货银价周二则微升0.3%，今早则暂报95.3美元水平。

Netflix展望逊预期 盘后跌逾5%

美股多只大型科技股急跌，其中英伟达（NVDA）及Tesla（TSLA）跌逾4%，苹果（AAPL）及亚马逊（AMZN）跌逾3%，谷歌（GOOG）则跌逾2%。至于Netflix（NFLX）收市后公布第四季收入120.5亿美元，每股收益0.56美元，两者皆胜预期；但因预计第一季经营利润39.1亿美元，每股收益0.76美元，不及市场预期，股价盘后急跌逾5%至83.84美元。

港股方面，恒指今早低开90点，报26397点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌0.9%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1%及0.4%。

金价持续高企，招金（1818）升逾4%；紫金黄金国际（2259）、山东黄金（1787）及赤峰黄金（6693）均升逾3%；赤峰黄金（6693）升2.4%；紫金矿业（2899）则升逾1%。此外，中国白银集团（815）亦升1.4%。

ASMPT研SMT分拆上市

个股消息中，ASMPT（522）宣布，正就其表面贴装技术解决方案分部（SMT）启动策略方案评估，将考虑SMT之一系列选项，可能包括但不限于出售、合营、分拆及上市，或保留并支持SMT之战略发展以确保其长期成功及价值创造。该股开市报98.45元，升0.9%。

创维拟私有化及分拆光伏业务

创维集团（751）拟私有化退市及分拆光伏业务上市，当中涉及注销计划股份，以换取现金选择，即每股计划股份兑换4.03港元的现金，或股份选择，即每股计划股份兑换1股新股份。该股今早复牌，股价开报7.39元，升43%。

北水动向方面，昨日净买入港股36.63亿元，腾讯（700）、美团（3690）及小米（1810）分别获净买入6.63亿元、5.73亿元及3.95亿元；而中芯国际（981）、中移动（941）及洛阳钼业（3993）分别遭净卖出7.18亿元、6.37亿元及9,799万元。