恒指低开90点 金价再创新高 招金升逾4% 创维拟私有化飙四成｜港股开市

股市
更新时间：09:26 2026-01-21 HKT
发布时间：09:26 2026-01-21 HKT

格陵兰主权争端起风云，关税战阴霾再起，美国总统更不排除以武力夺取格陵兰的可能性。美股假期后复市急挫，道指周二收市跌870点或1.76%，报48488点；标指跌143点或2.06%，报6796点；纳指亦跌561点或2.39%，报22954点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二则跌1.45%至7608点。此外，加密货币市场同样挨沽，比特币失守9万美元关口，暂报约8.88万美元；以太币亦失守3,000美元，暂报约2,961美元。

黄金进一步走高 曾见4810美元

不过，黄金及白银继续受捧兼再创新高，现货金价周二涨近2%，今早进一步走高，曾高见4,810美元；现货银价周二则微升0.3%，今早则暂报95.3美元水平。

Netflix展望逊预期 盘后跌逾5%

美股多只大型科技股急跌，其中英伟达（NVDA）及Tesla（TSLA）跌逾4%，苹果（AAPL）及亚马逊（AMZN）跌逾3%，谷歌（GOOG）则跌逾2%。至于Netflix（NFLX）收市后公布第四季收入120.5亿美元，每股收益0.56美元，两者皆胜预期；但因预计第一季经营利润39.1亿美元，每股收益0.76美元，不及市场预期，股价盘后急跌逾5%至83.84美元。

港股方面，恒指今早低开90点，报26397点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌0.9%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1%及0.4%。

金价持续高企，招金（1818）升逾4%；紫金黄金国际（2259）、山东黄金（1787）及赤峰黄金（6693）均升逾3%；赤峰黄金（6693）升2.4%；紫金矿业（2899）则升逾1%。此外，中国白银集团（815）亦升1.4%。

ASMPT研SMT分拆上市

个股消息中，ASMPT（522）宣布，正就其表面贴装技术解决方案分部（SMT）启动策略方案评估，将考虑SMT之一系列选项，可能包括但不限于出售、合营、分拆及上市，或保留并支持SMT之战略发展以确保其长期成功及价值创造。该股开市报98.45元，升0.9%。

创维拟私有化及分拆光伏业务

创维集团（751）拟私有化退市及分拆光伏业务上市，当中涉及注销计划股份，以换取现金选择，即每股计划股份兑换4.03港元的现金，或股份选择，即每股计划股份兑换1股新股份。该股今早复牌，股价开报7.39元，升43%。

北水动向方面，昨日净买入港股36.63亿元，腾讯（700）、美团（3690）及小米（1810）分别获净买入6.63亿元、5.73亿元及3.95亿元；而中芯国际（981）、中移动（941）及洛阳钼业（3993）分别遭净卖出7.18亿元、6.37亿元及9,799万元。 

