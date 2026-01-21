回购新引擎 泡泡反弹睇几多｜唐牛

泡泡玛特（9992）由天堂跌落凡间，有说因为染蓝魔咒，更合理的应是Labubu热潮减退。但就在股价下试8个月低位之际，公司突然出手回购，每股作价介乎177.7至181.2元，涉资2.5亿元，用「突然」来形容，因为对上一次回购已是两年前的事了。

做好做淡都要睇实208元

市场对回购反应正股，股价昨日单日急升9%，收报197.2元；大摩发表报告，预计回购能吸引更多投资者关注，特别是那些等待股价催化剂的投资者。

反弹目标睇几多？我认为最重要是回购的持久力——公司会否持续回购？回购能否推升股价？是但一样条件不能满足，上升动力便会减弱。短期阻力落在去年底及今年初的即市高位约208元，做好做淡都要睇实。

