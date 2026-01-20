Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德祥地产配股兼发行窝轮筹4.7亿 立会议员吴杰庄有份认购

股市
更新时间：21:18 2026-01-20 HKT
发布时间：21:18 2026-01-20 HKT

由有「壳王」之称的陈国强担任大股东的德祥地产（199）获立法会议员吴杰庄和刘浩然持有的瑞凯集团（Reynold Lemkins Group）增持。德祥地产昨日停牌，并于收市后公布，以配售价1.14元，较周一股价折让19.7%，向吴杰庄和瑞凯分别配售1150万股和1.3亿股，共集资逾1.6亿元，均设有禁售期至今年12月21日止。另瑞凯以1800万元，向德祥地产认购一年期的1.8亿份认股权证，据此可按每股1.704元，进一步提供近3.07亿元资金。德祥地产将于今日复牌。

瑞凯在事成后可提全面要约收购

在两项认购股份完成后，陈国强持股由52.48%，降至46.02%；瑞凯由10%，增至20.08%；吴杰庄由0.02%，增至1.02%。若果认购权获悉数行使后，瑞凯持股将增至30.9%，陈国强将降至39.79%。瑞凯表示，此不仅标示瑞凯正式跨越全面要约收购的制度红线，更验证关于其「分步控股」逻辑的预判。值得留意的是，前地产及建造界功能界立法会议员石礼谦为德祥地产联席副主席。

从吴杰庄的认购股份所得拟用于公司传统房地产业务，透过融入Web3生态系统，进行策略性转型升级，以及一般营运资金。从瑞凯的认购股份所得拟用于以资产为导向的投资及项目培育计划；Web3相关应用层扩展及资产赋能安排；及一般营运资金。

德祥地产主要从事澳门、香港、中国及加拿大的物业发展、销售及投资，以及证券投资及提供贷款融资服务。德祥地产表示，基于策略筹备、数码基础设施发展及能力建设等初步阶段工作的相关合约正执行中，发行认购股份所得款项净额拟分阶段严谨地用于进一步提升公司资产组合的质素、结构及分配效率，同时维持现有主要业务性质及业务分部组成不变。

