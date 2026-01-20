Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰争端掀环球市场恐慌 资金流出美国 道期泻逾800点

股市
更新时间：19:14 2026-01-20 HKT
发布时间：19:14 2026-01-20 HKT

格陵兰主权争端引发美欧关税战，环球市场恐慌情绪骤起。美股假后急泻，道指期货一度挫逾800点。资金全面逃离美国市场，美元显著贬值，国债亦遭到抛售，导致10年期债息急升至4.3厘水平，至于金银价格则再度破顶。

道指期货在夜盘时段，一度大泻858点，低见48689点。标期亦跌130点报6846点。纳期则挫594点或2.3%，报25095点。

美债遭抛售 长债息抽升

美债遭抛售，美国10年期债息抽升至4.295厘，大升7.6点子；30年期债息更4.938厘，抽升10.3点子。美元指数亦报98.4水平，跌逾0.6%。

金价升穿4700破顶

金价继续发挥避险及去美元化作用，现货金高见每盎司4737美元，升1.4%。现金银亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金银价格双双破顶。

