格陵兰争端掀市场恐慌 资金流出美国 道期泻逾800点 专家料冲击未如去年关税

股市
更新时间：19:14 2026-01-20 HKT
发布时间：19:14 2026-01-20 HKT

格陵兰主权争端引发美欧关税战，环球市场恐慌情绪骤起。美股假后急泻，道指期货一度挫逾800点。资金全面逃离美国市场，美元显著贬值，国债亦遭到抛售，导致10年期债息急升至4.3厘水平，至于金银价格则再度破顶。

道指期货在夜盘时段，一度大泻858点，低见48689点。标期亦跌130点报6846点。纳期则挫594点或2.3%，报25095点。

相关新闻：美财长驳斥欧洲抛美债传闻 吁对格陵兰风波冷静 称各国不会让局势升级

美债遭抛售 长债息抽升

美债遭抛售，美国10年期债息抽升至4.295厘，大升7.6点子；30年期债息更4.938厘，抽升10.3点子。美元指数亦报98.4水平，跌逾0.6%。

金价升穿4700破顶

金价继续发挥避险及去美元化作用，现货金高见每盎司4737美元，升1.4%。现货银亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金银价格双双破顶。

传特朗普研改租99年 缓和欧洲不满

乌克兰《基辅邮报》引述消息报道，美国总统特朗普计划在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，与欧洲盟友提出处理格陵兰的方案，其中一个方法是订立99年的租约，以缓和欧洲国家的不满。报道指，另一方案是仿效美国处理波多黎各属地的做法，即格陵兰居民可成为美国公民，并享有完整的双边入境及贸易特权，不如入境美国更可豁免缴美美国所得税。

黄德几：特朗普「靠吓」 市场有经验

盈立证券研究部执行董事黄德几认为，美国对欧征关税，以及欧洲国家反制，或会令欧美股市回吐，但经过去年4月的关税战经历，投资者已知道特朗普政策朝令夕改，负面情绪不如去年4月时强烈。黄德几指出，除非美国真的向欧洲采取军事行动，才会导致市场大震荡，但出现这种情况的机会不大，相信特朗普在格陵兰事件的取态，暂时都以「靠吓」为主。

相关新闻：美加征关税被揭由美国人埋单 仅4%外国出口商分担 高院最快今裁决合法性

