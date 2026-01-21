新股鸣鸣很忙货源少料极难中 获誉为「零食界蜜雪」 专家：一手随时赚两万

内地零食商「零食很忙」和「赵一鸣零食」母企鸣鸣很忙（1768）由周二（20日）起至周五（23日）招股，招股价229.6元至236.6元，每手100股，入场费23,898.62元，预期1月28日正式挂牌。有专家指，鸣鸣很忙基石投资者阵容强大、基本面佳，再加上近期新股表现不俗，相信挂牌首日可升50%至一倍，意味每手帐面有机会大赚至少近1.2万元。

基石投资者阵容星光熠熠

鸣鸣很忙的基石投资者可谓「星光熠熠」，该股引入腾讯（700）、淡马锡、贝莱德、富达基金、博时国际、易方达、Springs Capital（Hong Kong）及泰康人寿合共8名基石投资者，认购金额达1.95亿美元。财务表现方面，该公司去年9个月收入约463.71亿元，按年增长75%；期内利润15.59亿元，按年增长近2.2倍。

鸣鸣很忙是内地两间零食商「零食很忙」和「赵一鸣零食」的母企。（网上图片）

宏高证券投资经理梁杰文直言，鸣鸣很忙基石阵容夸张，加上市底不错，近来不少半新股也创新高，公司基本面也有一定独特性，认为散户值得认购，并预期挂牌首日有五成以上，甚至一倍升幅。以每手入场费23,898.62元计，即每手账面至少赚约1.2万元至逾2.3万元。

货源极归边 只有7000多手

梁杰文说，自去年新股改制后，没有回拨导致「货源极度归边」，以机构投资者中签为主，故不少有「质地」、有实质业务的新股，往往可升五成以至一倍。他以半新股MINIMAX（100）首日挂牌大升109%为例，「（鸣鸣很忙）可能升幅拍得上它」。

坊间称鸣鸣很忙为「零食界蜜雪」，因向加盟商销售商品及加盟服务费的商业模式类似。

坊间有称鸣鸣很忙为「零食界蜜雪」，因其向加盟商销售商品及加盟服务费的商业模式，与蜜雪类似。回顾蜜雪（2097），以至近年毛戈平（1318）、老铺黄金（6181）等近年登陆港股的零售股，上市后均曾大升两倍以上。问到鸣鸣很忙会否复制以上「神话」，值得较长期持有，等待可观升幅？梁杰文笑言：「对散户来说最大头痛位是抽不中，可能50中1也未必有！」事实上，由于入场费高，推算公开发售只有7,000多手，散户中签难度极大。

首日若升一倍 值得先行获利

至于若抽得中，梁杰文说首日若升一倍，相信已值得先行获利；而倘若首日升幅「不似预期」、只是升约五成，他亦相信假以时日、其后三个月也有机会达到一倍升幅，皆因以其业务独特性，营业额、盈利仍处于增长势头，而且有进入各类指数、发行衍生工具、以至纳入「港股通」等后续憧憬。

若散户抽不中，而首日仅升五成，梁杰文也不反对散户追入，但提醒即使升五成，估值也不算便宜，因此宜抱短炒的心态，投机性、小注入场。

另一方面，富昌证券联席董事谭朗蔚着散户小心，直言内需板块没特别「睇头」，加上近期市况没有之前般畅旺，加上鸣鸣很忙不是科技、生物科技板块，「又不是特别细细粒，不预期有得爆，最好不要抽」。

