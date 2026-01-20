恒指跌76点 泡泡玛特逆市飙9% 内房股及内航股有炒作｜港股收市

格陵兰引发的欧美关税战持续发酵，市场避险情绪升温，道指期货大跌逾600点，港股亦受拖累。恒指收报26487点，跌76点，连跌四日累挫512点。国指收报9094点，跌39点。科指报5683点，报66点或1.2%。大市成交2377亿元；北水净流入36.6亿元。

泡泡玛特（9992）急升9.1%报197.2元，该公司自两年来首次出手回购股份，涉款2.5亿元。

重磅科技网偏软，小米（1810）泻2.7%报35.48元，见一年新低；腾讯（700）跌1.5%报601元；美团（3690）跌1.2%报97.35元；阿里巴巴（9988）跌0.4%报159.7元。

内房股受捧，华润置地（1109）升3.7%报29.64元；中海外（688）上升2.6%报13.58元；龙湖集团（960）升1.5%报9.67元。

---

恒指今早低开19点后，跌幅一度扩大至181点，见26363点，随后逐步回升，截至中午报26552点，跌11点或0.04%，半日成交1,298亿元。科指中午报5712点，跌37点或0.66%。

科网股普遍走软 腾讯跌逾1%

科网股普遍走软，小米（1810）及腾讯（700）跌1.48%；百度（9888）跌1.49%；美团（3690）跌0.66%；阿里巴巴（9988）跌0.25%。

蓝筹股中，泡泡玛特（9992）宣布斥资2.51亿回购140万股公司股份，消息刺激股价最高见199.6元，中午报196.1元，升8.46%，成半日表现最好蓝筹。

美银：中央释出强力正面讯号

内房股亦见受捧，中海外（688）及华润置地（1109）分别升4%及3.9%。消息面上，内地1月贷款市场报价利率（LPR）维持不变，符合市场预期。此外，美银证券指中央的协调政策释出强力正面讯号，目前宏观指标亦已转弱至历来触发政策出台的水平，但考虑到盈利复苏路径存在不确定性，偏好资产质素较佳及能带动资产净值持续增长的发展商，例如中海外、华润置地及建发国际集团（1908）。

另一方面，受到大学陆续放假及春运即将开始预售等影响，内地三大航空股集体上涨，东方航空（670）、南方航空（1055）及中国国航（753）分别涨4.56%、3.72%及2.51%。

沪上阿姨盈喜 股价升逾一成

个股方面，沪上阿姨（2589）预计2025年全年实现净利润为4.95亿至5.25亿元，较前年同期增长50%至60%。消息带动股价升10.77%，中午报98.75元。

---

美国总统特朗普早前宣布2月1日起向欧洲八国加征关税，以惩罚它们反对美方获取格陵兰，而欧盟亦正考虑对总值930亿欧元的美国货加征关税，作为反击。消息刺激避险需求飙升，黄金和白银价格周一双双触及历史新高，其中现货金价曾高见4,690美元，今早有所回落，暂报4,661美元；现货白银价今早亦曾高见94.75美元，最新则报93.47美元。

美股周一休市 期指跌势明显

美股方面，周一因马丁路德金纪念日假期休市，但美股期指跌势明显，三大指数期货跌幅介乎0.8%至约1%。此外，欧洲主要指数亦集体下跌，其其中欧洲斯托克50指数跌1.77%、英国富时100指数跌0.44%、法国CAC40指数跌1.78%，德国DAX30指数亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低开19点，报26544点。科网股受压，阿里巴巴（9988）跌0.4%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌0.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡玛特近两年来首次回购

泡泡玛特（9992）昨日（19日）斥资2.51亿元回购140万股股份，每股回购价177.7至181.2元，为公司近两年来首次回购；该股开市报190.2元，升逾5%。

汇控料市值将见3000亿英镑

汇控（005）企业及机构理财行政总裁Michael Roberts出席达沃斯世界经济论坛接受彭博访问时表示，汇控正朝向逾3,000亿英镑（约3.14万亿港元）市值进发；该股开市报129.1元，升1.7%。

中国中免购DFS港澳业务

中国中免（1880）将收购DFS在香港及澳门的旅游零售业务，以及其在大中华区的无形资产。同时，LVMH集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的H股股份。中国中免开市报89.85元，升2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.92亿元，中芯国际（981）、华虹半导体（1347）、腾讯（700）分别获净买入4.62亿元、3.93亿元及2.73亿元；而中移动（941）、优必选（9880）、美团（3690）则分别遭净卖出6亿元、5.17亿元及2.87亿元。