恒指低开19点 腾讯百度向下 泡泡玛特近两年首回购 逆市升逾半成 ｜港股开市

美国总统特朗普早前宣布2月1日起向欧洲八国加征关税，以惩罚它们反对美方获取格陵兰，而欧盟亦正考虑对总值930亿欧元的美国货加征关税，作为反击。消息刺激避险需求飙升，黄金和白银价格周一双双触及历史新高，其中现货金价曾高见4,690美元，今早有所回落，暂报4,661美元；现货白银价今早亦曾高见94.75美元，最新则报93.47美元。

美股周一休市 期指跌势明显

美股方面，周一因马丁路德金纪念日假期休市，但美股期指跌势明显，三大指数期货跌幅介乎0.8%至约1%。此外，欧洲主要指数亦集体下跌，其其中欧洲斯托克50指数跌1.77%、英国富时100指数跌0.44%、法国CAC40指数跌1.78%，德国DAX30指数亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低开19点，报26544点。科网股受压，阿里巴巴（9988）跌0.4%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌0.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡玛特近两年来首次回购

泡泡玛特（9992）昨日（19日）斥资2.51亿元回购140万股股份，每股回购价177.7至181.2元，为公司近两年来首次回购；该股开市报190.2元，升逾5%。

汇控料市值将见3000亿英镑

汇控（005）企业及机构理财行政总裁Michael Roberts出席达沃斯世界经济论坛接受彭博访问时表示，汇控正朝向逾3,000亿英镑（约3.14万亿港元）市值进发；该股开市报129.1元，升1.7%。

中国中免购DFS港澳业务

中国中免（1880）将收购DFS在香港及澳门的旅游零售业务，以及其在大中华区的无形资产。同时，LVMH集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的H股股份。中国中免开市报89.85元，升2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.92亿元，中芯国际（981）、华虹半导体（1347）、腾讯（700）分别获净买入4.62亿元、3.93亿元及2.73亿元；而中移动（941）、优必选（9880）、美团（3690）则分别遭净卖出6亿元、5.17亿元及2.87亿元。