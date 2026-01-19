Endowus指美股较历史99%时间昂贵 迎地缘政治风险 建议全球分散投资

财富顾问及投资平台Endowus智安投董事总经理及香港业务主管袁淇欣表示，目前标指的预测市盈率已超过22倍，处于历史高位，相比之下，新兴市场等非美市场的估值起点仍具吸引力，吁放眼全球市场。

今年投资关键在于「分散」

Endowus指，2026年投资关键在于「分散」，今年市场仍充斥著不确定性与地缘政治风险，投资者更应审视资产组合是否具备足够的防御性。该平台指，分散配置不单是为了对冲风险，更在从数学概率上看，是提升长远回报潜力的关键，而去年非美市场的强劲表现，正好印证多元化布局的价值。

该平台又指，历史数据显示，美股目前的CAPE比率（周期性调整本益比）正处于长期平均值的第99百分位数，意味著从长线历史来看，现在的美股比过去99%的时间都要昂贵，但投资者往往容易受「近因偏差（Recency Bias）」影响，过度依赖近期市场表现来预测未来。