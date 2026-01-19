Endowus指美股较历史99%时间昂贵 迎地缘政治风险 建议全球分散投资
更新时间：17:17 2026-01-19 HKT
发布时间：17:17 2026-01-19 HKT
发布时间：17:17 2026-01-19 HKT
财富顾问及投资平台Endowus智安投董事总经理及香港业务主管袁淇欣表示，目前标指的预测市盈率已超过22倍，处于历史高位，相比之下，新兴市场等非美市场的估值起点仍具吸引力，吁放眼全球市场。
今年投资关键在于「分散」
Endowus指，2026年投资关键在于「分散」，今年市场仍充斥著不确定性与地缘政治风险，投资者更应审视资产组合是否具备足够的防御性。该平台指，分散配置不单是为了对冲风险，更在从数学概率上看，是提升长远回报潜力的关键，而去年非美市场的强劲表现，正好印证多元化布局的价值。
该平台又指，历史数据显示，美股目前的CAPE比率（周期性调整本益比）正处于长期平均值的第99百分位数，意味著从长线历史来看，现在的美股比过去99%的时间都要昂贵，但投资者往往容易受「近因偏差（Recency Bias）」影响，过度依赖近期市场表现来预测未来。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT