格陵兰事件对中港股市影响较细及短暂｜古天后

1月19日，天晴，日间干燥。周末期间，美国总统特朗普又挑起事端，除咗考虑对伊朗发动打击，未来几天及几周内，美国将从空中、陆地及海上调集军事力量进入中东地区，至少一艘航空母正在驶向中东。另一方面，于周末期间，特朗普表示自2月1日开始，向丹麦、英、法等8个反对其吞并格陵兰嘅欧洲国家征收10%关税，并威胁到6月1日将税率调高至25%，除非「格陵兰事件」能够符合佢意愿解决，即美国能成功吞并格陵兰。

相关国家随即发表联合声明，强调与丹麦及格陵兰团结一致，同时有消息指欧洲各国可能对美国征收价值930亿欧元（约1,077亿美元）关税，或限制美国公司进入欧盟市场，以回应特朗普向反对其吞并格陵兰多个欧洲国家加征关税，反映欧洲多国对格陵兰事件态度强硬，无意就此让步。今晚为美股假期，道指及纳指期货分别下跌0.7%及1%，对应格陵兰问题作出反应。

恒指裂口低开 恐出现孤岛形态

至于上周港股表现反复，虽然周四恒生指数一度升至27206高位，略为升穿11月13日高位27188，但最终倒跌76点收市，周五更高开低走，跌至26844收市，紧贴5日线。至夜期时段继续走软，夜期及ADR跌逾百点，盘中更跌穿26600水平，失守10日线。目前港股虽然出现两个黄金交叉，继10日线升穿50日线后，20日线亦升穿50日线。而格陵兰问题亦令黑期于周日即市作出反应，急跌逾200点，回落至26600水平之下，已失守10日线，料今早港股裂口低开，刚好完全回补上二周所遗留之上升裂口26608-26729，并跌穿裂口底部。

若大市以下跌裂口回补上升裂口，而无法重返周二上升裂口顶部，同时无法重返上周五收市价即26844，则日线图或出现孤岛形态，扭转上升势头，港股或出现更大幅度调整。不过通常开市出现如此巨大裂口，早段或略为反弹回补部份下跌裂口，然而26600-26650、26700-26750及26800-26850，将成为短线反弹阻力，除非港股尽快重返5日线之上即26850水平，方能解除危机，回复升势。

如大市无法于两至三个交易日内，重返26850之上，日线图形成孤岛形态，则向下往20日线即约26200水平，甚至50日及100日线，约26050-26100水平寻找支持机会大增。预期格陵兰事件对中港股市影响力较低，即使有影响调整，港股于26000水平料有不俗支持，暂未见中港股市因此要作深度调整，反而港股或仅回复上落市格局，短线或于26000-27000之间整固。

古天后