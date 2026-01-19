美再掀关税战 恒指低开203点 黄金股逆市受捧 剑桥盈喜不升反跌｜港股开市

美国总统特朗普再掀关税战，宣布对欧洲8个国家加征10%关税，直至取得格陵兰，加剧与欧洲各国的紧张关系。有分析指，港股短期将面临消极影响，本周恒指或进一步下试26000点关口。恒指今早则低开203点，报26641点。

科网股向下 京东健康低开3%

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.5%；腾讯（700）下滑0.7%；美团（3690）跌1.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.5%。此外，京东健康（6618）开市更跌3%，为表现最差蓝筹。

金价向上 山东黄金升近3%

避险需求增加，金价周一向上，一度高见4,690美元，暂报4,667美元，续升逾1.5%。黄金相关股方面，山东黄金（1787）开市升2.6%；赤峰黄金（6693）升2.4%；招金（1818）升2%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）齐升逾1%。此外，中国白银集团（815）亦升1.4%。

剑桥科技发盈喜 股价不升反跌

个股消息中，剑桥科技（6166）发盈喜，料2025年度净利润2.52亿至2.78亿人民币，按年升51.2%至66.8%，主因三大核心业务包括高速率光模块、宽带接入及无线接入业务的协同发展；扣除非经常性损益后净利润则料约2.49亿至2.75亿元，按年升64.6%至81.8%。不过，该股开市不升反跌，报85.65元，跌8.4%。

曾永坚：恒指升势或暂告一段落

香港股票分析师协会副主席曾永坚认为，此次特朗普发起对欧关税战，本质上是以关税为手段争取美国利益的「惯用手段」，暂未显现向欧洲以外主要金融市场扩散的迹象。不过，特朗普在该议题上的强硬姿态，引发市场对关税战会否扩大至其他领域感到担忧。此外，伊朗局势的后续演变，或会推高中东地缘政治风险，有机会成为影响环球股市稳定运行的重要干扰因素，短期内将对港股构成消极影响。

恒指方面，曾永坚表示，近期港股多个交易日成交额突破3,000亿，但27000点上方沽压显著，该区域的资金承接力及入市积极性有所削弱，在缺乏新催化剂的背景下，港股开年以来的升势可能暂时告一段落。他预计，恒指目前受制于27200点水平，若后续失守26300点，或将进一步下试100天线附近的26000点关口。

多宁生物更新初步招股书

另一方面，药明生物（2269）、清池资本为主要股东之一的「多宁生物」事隔逾2年，再更新香港上市的初步招股书，保荐人为摩根士丹利和华泰国际。多宁生物成立于2005年，除了药明生物外，康方生物（9926）和康诺亚（2162）亦是其股东之一，而药明生物则是其最大客户及供应商之一。多宁生物曾于2022年和2023年递表申港上市。