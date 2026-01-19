港股跌281点 阿里挫4% 生科股挨沽 李宁逆市升3% 专家：年初升浪结束｜港股收市

内地公布多项经济数据之后，A股回稳，沪指升0.3%，但港股以接近低位收市，收报26563点，跌281点，连跌3日累跌436点或1.6%。大市成交额2256亿元，为1月2日以来最少。美股周一因假期而休市。分析指，港股进入调整阶段，估计恒指短期支持位为26000点。

港股三大指数连跌3日，恒指低开203点，随即跌幅扩大至311点，低见26533点。在内地公布去年经济增长「保五」后，大市稍为回稳，早段高见26715点，跌幅收窄至129点，之后于26500点水平争持，终收报26563点，跌281点。国指收报9134点，跌86点。科指收报5749点，跌72点或1.2%。

上证指数转升

内地股市走势不一，上证指数收报4114点，升12点或近0.3%；深成指报14294点，升12点或近0.1%；创业板指数则报3337点，跌23点或0.7%。

中生制药大插6% 药明信达跌半成

医药股霸占蓝筹股表现最差三席，中国生物制药（1177）收报6.52元，跌6.2％；药明生物（2269）报37.86元，跌4.8％；信达生物（1801）报85.35元，跌4.6％。

重磅蓝筹科技股挨沽

科技股个别发展，阿里巴巴（9988）收报160.4元，跌3.5%；小米（1810）报36.48元，跌1.7%；美团（3690）报98.5元，跌1.5%；腾讯（700）报610元，跌1.2%；京东（9618）报112.3元，跌1.1%。

不过，百度（9888）旗下萝卜快跑首次在海外推出面向大众的全无人驾驶出行服务，刺激股价曾高见150.3元，为2023年以来最高，终收报147.4元，升1.2%。百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，与阿联酋自动驾驶出行公司AutoGo，上周六已在阿布扎比正式启动面向大众的全无人驾驶商业化营运。

内需股逆市向上，李宁（2331）收报21元，升2.9%；蒙牛乳业（2319）报15.89元，升2.8%。国家统计局局长康义在国新办发布会上表示，展望今年，国务院常务会议部署实施财政金融协同促内需的一揽子政策，扩大内需，「两新」政策不断优化，首批资金已提前下达，都为今年经济起步创造有利条件。

中石化升3%冠蓝筹

地缘政治局势动荡，「三桶油」走高，中石化（386）收报4.95元，升3.3%，为表现最好的蓝筹股。中海油（883）报21.9元，升0.5%。但中石油（857）埋单报8.22元，跌0.1%。

李泽铭：港股暂缺利好催化剂

红蚁资本投资总监李泽铭相信，年初的港股升浪已结束，现进入调整阶段，估计恒指短期支持位为26000点，估计内地收紧孖展融资，将影响南下资金量。他又指，港股暂无利好催化剂，只有不明朗因素，包括美国最高法院可能会在本周二就美国关税案做出裁决，以及格陵兰事件「唔知搞几耐」。

---

恒指今早低开203点后，虽然跌幅一度收窄至129点，高见26715点，但约10时15分后开始走弱，截至中午报26578点，跌266点或0.99%，半日成交1,329亿元。科指中午报5755点，跌66点或1.15%。

信达生物半日跌逾6%

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及汇控（005）半日均跌3.3%及1.3%，连同腾讯（700）跌1.1%，为主要拖股恒指股份。单计股价变幅，蓝筹生科股跌幅居前，信达生物（1801）跌逾6%，药明生物（2269）跌5.8%，中生制药（1177）及翰森制药（3692）亦分别跌4.9%及4.7%。

大行看好户外运动产业

另一方面，李宁（2331）及蒙牛（2319）逆市走强，分别升4.2%及3.5%，为半日表现最佳蓝筹。消息面上，李宁早前公布去年第四季李宁销售点（不包括李宁YOUNG）于整个平台的零售流水按年录得低单位数下降。国信证券表示，李宁流水下降较第三季收窄，主要受益于线下渠道降幅收窄，库销比亦改善至4至5个月。

此外，东方财富证券发报告指出，截至去年4月初，中国户外运动参与人​​数已突破4亿人，即户外运动参与率约30%，预期全民运动热潮仍将持续升温，户外产业中长期仍存在较好增长空间，国产品牌相对具备性价比，也多在积极布局「品质升级、品牌突围」，后续或存较好渗透空间。除了李宁之外，361度（1361）及安踏（2020）半日亦分别升2.2%及0.2%。

---

美国总统特朗普再掀关税战，宣布对欧洲8个国家加征10%关税，直至取得格陵兰，加剧与欧洲各国的紧张关系。有分析指，港股短期将面临消极影响，本周恒指或进一步下试26000点关口。恒指今早则低开203点，报26641点。

科网股向下 京东健康低开3%

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.5%；腾讯（700）下滑0.7%；美团（3690）跌1.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.5%。此外，京东健康（6618）开市更跌3%，为表现最差蓝筹。

金价向上 山东黄金升近3%

避险需求增加，金价周一向上，一度高见4,690美元，暂报4,667美元，续升逾1.5%。黄金相关股方面，山东黄金（1787）开市升2.6%；赤峰黄金（6693）升2.4%；招金（1818）升2%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）齐升逾1%。此外，中国白银集团（815）亦升1.4%。

剑桥科技发盈喜 股价不升反跌

个股消息中，剑桥科技（6166）发盈喜，料2025年度净利润2.52亿至2.78亿人民币，按年升51.2%至66.8%，主因三大核心业务包括高速率光模块、宽带接入及无线接入业务的协同发展；扣除非经常性损益后净利润则料约2.49亿至2.75亿元，按年升64.6%至81.8%。不过，该股开市不升反跌，报85.65元，跌8.4%。

曾永坚：恒指升势或暂告一段落

香港股票分析师协会副主席曾永坚认为，此次特朗普发起对欧关税战，本质上是以关税为手段争取美国利益的「惯用手段」，暂未显现向欧洲以外主要金融市场扩散的迹象。不过，特朗普在该议题上的强硬姿态，引发市场对关税战会否扩大至其他领域感到担忧。此外，伊朗局势的后续演变，或会推高中东地缘政治风险，有机会成为影响环球股市稳定运行的重要干扰因素，短期内将对港股构成消极影响。

恒指方面，曾永坚表示，近期港股多个交易日成交额突破3,000亿，但27000点上方沽压显著，该区域的资金承接力及入市积极性有所削弱，在缺乏新催化剂的背景下，港股开年以来的升势可能暂时告一段落。他预计，恒指目前受制于27200点水平，若后续失守26300点，或将进一步下试100天线附近的26000点关口。

多宁生物更新初步招股书

另一方面，药明生物（2269）、清池资本为主要股东之一的「多宁生物」事隔逾2年，再更新香港上市的初步招股书，保荐人为摩根士丹利和华泰国际。多宁生物成立于2005年，除了药明生物外，康方生物（9926）和康诺亚（2162）亦是其股东之一，而药明生物则是其最大客户及供应商之一。多宁生物曾于2022年和2023年递表申港上市。