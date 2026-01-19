恒指半日挫266点 阿里汇控领跌 生科股挨沽 李宁逆市升逾4%｜港股午市

恒指今早低开203点后，虽然跌幅一度收窄至129点，高见26715点，但约10时15分后开始走弱，截至中午报26578点，跌266点或0.99%，半日成交1,329亿元。科指中午报5755点，跌66点或1.15%。

信达生物半日跌逾6%

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及汇控（005）半日均跌3.3%及1.3%，连同腾讯（700）跌1.1%，为主要拖股恒指股份。单计股价变幅，蓝筹生科股跌幅居前，信达生物（1801）跌逾6%，药明生物（2269）跌5.8%，中生制药（1177）及翰森制药（3692）亦分别跌4.9%及4.7%。

大行看好户外运动产业

另一方面，李宁（2331）及蒙牛（2319）逆市走强，分别升4.2%及3.5%，为半日表现最佳蓝筹。消息面上，李宁早前公布去年第四季李宁销售点（不包括李宁YOUNG）于整个平台的零售流水按年录得低单位数下降。国信证券表示，李宁流水下降较第三季收窄，主要受益于线下渠道降幅收窄，库销比亦改善至4至5个月。

此外，东方财富证券发报告指出，截至去年4月初，中国户外运动参与人​​数已突破4亿人，即户外运动参与率约30%，预期全民运动热潮仍将持续升温，户外产业中长期仍存在较好增长空间，国产品牌相对具备性价比，也多在积极布局「品质升级、品牌突围」，后续或存较好渗透空间。除了李宁之外，361度（1361）及安踏（2020）半日亦分别升2.2%及0.2%。

---

美国总统特朗普再掀关税战，宣布对欧洲8个国家加征10%关税，直至取得格陵兰，加剧与欧洲各国的紧张关系。有分析指，港股短期将面临消极影响，本周恒指或进一步下试26000点关口。恒指今早则低开203点，报26641点。

科网股向下 京东健康低开3%

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.5%；腾讯（700）下滑0.7%；美团（3690）跌1.2%；小米（1810）及京东（9618）亦分别跌1.3%及0.5%。此外，京东健康（6618）开市更跌3%，为表现最差蓝筹。

金价向上 山东黄金升近3%

避险需求增加，金价周一向上，一度高见4,690美元，暂报4,667美元，续升逾1.5%。黄金相关股方面，山东黄金（1787）开市升2.6%；赤峰黄金（6693）升2.4%；招金（1818）升2%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）齐升逾1%。此外，中国白银集团（815）亦升1.4%。

剑桥科技发盈喜 股价不升反跌

个股消息中，剑桥科技（6166）发盈喜，料2025年度净利润2.52亿至2.78亿人民币，按年升51.2%至66.8%，主因三大核心业务包括高速率光模块、宽带接入及无线接入业务的协同发展；扣除非经常性损益后净利润则料约2.49亿至2.75亿元，按年升64.6%至81.8%。不过，该股开市不升反跌，报85.65元，跌8.4%。

曾永坚：恒指升势或暂告一段落

香港股票分析师协会副主席曾永坚认为，此次特朗普发起对欧关税战，本质上是以关税为手段争取美国利益的「惯用手段」，暂未显现向欧洲以外主要金融市场扩散的迹象。不过，特朗普在该议题上的强硬姿态，引发市场对关税战会否扩大至其他领域感到担忧。此外，伊朗局势的后续演变，或会推高中东地缘政治风险，有机会成为影响环球股市稳定运行的重要干扰因素，短期内将对港股构成消极影响。

恒指方面，曾永坚表示，近期港股多个交易日成交额突破3,000亿，但27000点上方沽压显著，该区域的资金承接力及入市积极性有所削弱，在缺乏新催化剂的背景下，港股开年以来的升势可能暂时告一段落。他预计，恒指目前受制于27200点水平，若后续失守26300点，或将进一步下试100天线附近的26000点关口。

多宁生物更新初步招股书

另一方面，药明生物（2269）、清池资本为主要股东之一的「多宁生物」事隔逾2年，再更新香港上市的初步招股书，保荐人为摩根士丹利和华泰国际。多宁生物成立于2005年，除了药明生物外，康方生物（9926）和康诺亚（2162）亦是其股东之一，而药明生物则是其最大客户及供应商之一。多宁生物曾于2022年和2023年递表申港上市。