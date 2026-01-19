近7厘高息股具值博率｜唐牛
更新时间：09:06 2026-01-19 HKT
发布时间：09:06 2026-01-19 HKT
发布时间：09:06 2026-01-19 HKT
上星期一讲过嘅A南方国指备兑（2802），公布首次月度派息，每股达0.14元，年度化计超过18厘，非常吸引，不过本栏维持一贯睇法，收息产品只宜跌落嚟吸纳，安全系数及值博率都会较高。
周大福创建难高追
正如㖊晚节目有观众问，现价是否可换马至周大福创建（659）一样，大佬，冲紧六年半新高，追货条数好难计，更何况我哋半年前已入场，更加难说服自己现价买入。
相反，中移动（941）俾北水连沽N日，上星期五即市仲跌穿埋80蚊大关，睇图一定唔靓，但预期股息率逼近7厘，中长线计值博率不俗。
相关文章：指数备兑ETF袋袋平安｜唐牛
