大行吁买入Nvidia 潜在升幅达47% 两大产品成增长动力

据CNBC报道，华尔街大行Jefferies在最新研究报告中重申建议买入英伟达（Nvidia）股票，并将该公司目标价由250美元上调至275美元。虽然英伟达股价过去12个月已上涨近40%，但Jefferies分析师Blayne Curtis最新调整后的目标价，意味该股自目前水平仍有约47%的上涨空间。

Curtis看好英伟达的Blackwell晶片与Rubin平台，认为这两项产品将成为公司未来的重要成长动能。他写道，「产业调查显示，随着Blackwell产能量产进度加快，业绩持续优于预期，股价仍有进一步上行空间。而随着Rubin平台的推进，系统销售将增加，进一步扩大英伟达的竞争护城河。」

在基本情境下，Curtis预期英伟达将持续稳坐数据中心加速运算解决方案的主导供应商地位，同时其游戏业务的整体潜在市场（TAM）也将以双位数的年复合成长率（CAGR）扩张。英伟达股价上周五收市跌0.47%，至每股186.1美元。

中国据报阻止H200晶片入境

另一方面，据外电报道，中国海关官员阻止英伟达H200晶片入境后，H200的零部件供应商已暂停生产。

英国《金融时报》引述两名知情人士表示，中国当局没有说明发布相关指令的原因，也没有表明这是一项正式禁令还是临时措施。报道指，英伟达原预计中国客户的定单将超过100万枚，供应商已全天加班生产，为最快3月发货做准备。

路透早前引述消息指，中国海关当局本周告诉海关人员，英伟达的H200晶片不允许进入中国；中国政府官员还召集国内科技公司会，明确指示他们除非必要，否则得购买这种晶片。