美股追逐AI股 道指早段升逾100点 Nvidia升1%

股市
更新时间：22:37 2026-01-16 HKT
发布时间：22:37 2026-01-16 HKT

美股市场靠稳，AI主题继续有炒作，道指早段升100点。

道指报49616点，升174点；标指报6967点，升23点；纳指报23662点，升132点或0.6%。

AI产业链造好，Nvidia（NVDA）升1%；英特尔（INTC）升逾3%；美光科技（MU）大升7%。Tesla（TSLA）亦升1%。

银行股靠稳，绩优股高盛（GS）进一步升逾0.5%；摩根士丹利（MS）亦升0.5%。

纽约银行：股市回报预期仍乐观

纽约银行高级宏观策略师Geoff Yu指出，投资有空间作出分散投资，避免过度集中，又称随著美国经济持续增长，市场回报预期仍然乐观，所有投资者都能从中受惠。

专家：今年前景审慎

Raymond James投资总监Larry Adam表示，对今年股市前景审慎，目前股票估值过高，散户持仓量亦创历史新高，市场较易受到期望落空影响，而且美国今年举行中期选举，均可能导致市场波动加剧。

