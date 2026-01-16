陈茂波明言不减股票印花税 除非外围环境令竞争力不足

财政司司长陈茂波出席立法会财委会特别会议，金融服务界议员李惟宏关注，政府会否设立机制考虑审视股票印花税。陈茂波回应时表明，印花税是政府收入重要部分，不会再下调股票印花税。

他直言，若过去香港完全取消了股票印花税，「今年财政会是甚么境况？」他说从大局考虑，印花税是政府收入重要部分，本财年印花税增加主要来自股票，来自房地产市场的物业印花税，因楼市未稳而大幅缩减，因此要考虑公共财政和公众利益角度。

他续指第二个考虑是本港竞争力，看看香港和外围哪些地区竞争，他们在这方面怎样做，令生意流失，是其最重要考虑，「我要确保这事情不会发生」。

陈茂波指，香港在医疗、养老方面均需要资源支持，事实上印花税收入是一个重要的来源。「就住整体印花税你要我减落去，我不会再减了，我讲得好清楚，我不会再减，除非外围环境令我（香港）竞争力不够。」他强调现时的印花税水平，不管对成交量还是竞争力仍认为合适。

不过，「整体不减，但个别要跟人争生意（的产品）减不减？减！」例如房地产的基金、ETF。他说会集中精力，思考有甚么新产品要发展，要跟外围「争生意」或培训，「怎样宽松也有得思考」。



