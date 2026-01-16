据报内地打压高频交易 监管机构传要求交易所撤走专用伺服器

彭博引述知情人士报道，中国监管机构要求移除交易所数据中心内一些高频交易的专用伺服器，料影响高频交易商的优势。

报道指，上海和广州的商品期货交易所，已要求当地经纪商将其客户的伺服器从交易所数据中心移走。据知情人士表示，这一举措由监管机构主导，据报上海期货交易所已告知经纪商，他们需要在下个月底前将高频客户的设备移出，而其他客户则需要在4月30日前完成。

移走设备削高频交易优势

这项措施料影响内地的高频交易公司，同时也影响在华活跃的国际投资公司，知情人士表示，城堡证券（Citadel Securities）、Jane Street Group和Jump Trading等外国公司的伺服器接入正受到影响。

报道指，措施威胁到高频交易商和量化对冲基金长期用来击败竞争对手的速度优势，他们通过在交易所数据中心设有伺服器，可获得比其他人略快的执行速度，在每毫秒都很重要的市场是一大优势。

料为关注公平竞争环境举措

虽然对大多数投资者来说，几毫秒的延迟是难以察觉，但这足以影响上述公司在期货、可转换债券和商品方面的高频交易。如果没有最快的访问速度，他们的一些交易策略可能不再可行。而上述公司是在当地经纪公司帮助，将伺服器放在交易所内，经纪公司此作为确保业务的一种方式。

分析相信，这项措施是官方关注投资者公平竞争环境，以及确保市场稳定的最新举动，监管机构本周初已收紧融资融券，据报又审查了外国做市商的一些ETF交易。

据彭博引述中信证券的估计，截至去年6月，中国量化交易商的管理资产约为1.7万亿元人民币。