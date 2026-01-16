阿爷收紧股市杠杆后即向市场放水｜古天后

1月16日，大致天晴，日间天气干燥。隔晩美股三大指数做好，台积电公布业绩后升逾4%，公司表示今年资本开支预测高于预期，显示人工智能(AI)晶片需求强劲，带动科技股反弹，美股周四止跌回稳。道指高开51点后，升幅扩大至最多431点，收市道指升292点或0.6%，报49442；标指升17点或0.26%，报6944；纳指升58点或0.25%，报23530。

半导体股显著上扬，台积电ADR股价收市反弹4.4%，半导体设备供应商应用材料(Applied Materials)及科林研发(Lam Research)股价分别升5.7%及4.2%，辉达(Nvidia)股价回升2.1%，不过IBM回吐3.6%，为跌幅最大道指成份股。高盛第四季定息收入、货币和商品(FICC)交易业务收入胜预期，股价升4.6%，系表现最强道指成份股；摩根士丹利上季财富管理部门收入优于预期，股价反弹5.8%。摩根大通、美国银行及花旗日前公布业绩后股价急跌，华尔街专家、Yardeni Research创办人Ed Yardeni认为，反映投资者趁好消息出货，银行股去年大幅攀升后将呈整固走势。

美国10年期债息曾升3.4个基点，至4.172厘，对息口较敏感嘅2年期债息扬5.2个基点，至3.566厘。美汇指数一度升0.36%至99.49，日圆跌0.27%至158.88兑每美元。日本央行下周将公布议息结果，料维持基准利率于0.75厘，彭博报道，日本央行官员正更加关注日圆汇价对通胀嘅潜在影响。 美国总统特朗普暗示暂缓对伊朗攻击行动，国际油价急回，纽约期油急跌4.56%，每桶收报59.19美元，布兰特期油跌4.15%，收报63.76美元。避险情绪略为降温，现货银价最多跌7.4%，低见86.2935美元，现货金价亦回落0.98%，至4581.2美元，不过今早亚洲时段，金价已重返4600美元水平。

阿爷容许股市慢牛

港股昨日表现反复，恒生指数一度升207点，高见27206，略为升破去年11月高位后，因A股走软掉头向下倒跌191点，见26808低位，收市报26923，跌76点，成交额2904亿元。内地提高融资保证日比例为A股降温，但A股调整幅度温和，而港股调整压力亦唔算大。而人民昨日宣布下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，各类再贷款一年期利率降至1.25%，其他期限档次同步调整。阿爷一边收紧炒股孖展，投资者要减杠杆，但转个头又向市场放水，更表示今年仍有减息空间，反映阿爷容许股市慢牛，确保市场唔会过度借贷炒股，同时放水支持内房去库存，相信中港股市后市仍可继续向好。预期指数嚟到呢啲位，或开始高位作盘整，资金将于不同板块之间轮动，而新股气氛继续炽热，暂时见唔到大市有大幅下调风险。隔间夜期喺美股向好下，再度重返日市高位，夜期更重返27150高位，今早黑期亦重返27100水平，料今早大市高开，能够高开高走再挑战去年高位，仍要视乎A股走势。预期恒指于27200-27400仍有阻力，至于下方短线支持为26600-26800，恒指大约喺27000水平上下几百点上落。

古天后