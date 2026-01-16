恒指四闯两万七跌失败 倒跌78点 泡泡玛特挫6% AI晶片股造好 专家忧升浪告终｜港股收市

人行下调货币结构性工具利率等措施撑经济，惟有传中国监管机构要求移除交易所数据中心内一些高频交易的专用伺服器，继续为市场降温。好淡消息夹杂，港股周五再现高开低走，连续四日挑战27000关失败。恒指全日收报26844点，跌78点，大市成交回落至2550亿元，为本周最少。北水重新转净流入9400万元。

恒指全周仍升613点 携程累泻22%

恒指高开171点，初段竹最多升253点，见27176点，惟高位有沽压，全日节节下滑，尾段跌182点，最终全日收报26844点，跌78点。国指收报9220点，跌46点。科指收报5822点，跌6点。一周计，恒指累升613点，国指累升172点，科指累升135点。携程（9961）累跌21.8%，为本周表现最差蓝筹股；阿里健康（241）累升17.9%，为本周表现最佳蓝筹股。

中芯升2% 华虹涨7%

台积电最新业绩强劲，加上今年营收指引反映AI热潮持续，港股晶片股受惠，逆市持续上升。中芯国际（981）走高2.4%，收报79.2元；华虹半导体（1347）飙升7.4%，收报106.8元，股价创历史新高。而MINIMAX（100）大升22.3%，收报438元；兆易创新（3986）弹高16.7%，收报272元；智铺（2513）亦升3.7%，收报250元。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1%，收报166.2元；同系的阿里健康（241）未止跌，再泻5.2%，收报6.8元。网易（9999）涨1%，收报215.6元；腾讯（700）下滑0.7%，收报617.5元；美团（3690）亦跌0.8%，收报100元。

红海开通 东方海外急挫5%

航运巨头马士基表示，在安全形势趋于稳定后，将恢复通过红海和苏伊士运河的航行。航运及港口股多股下行，东方海外国际（316）急跌5%，收报120.1元；海丰国际（1308）挫4%，收报26.22元；中远海控（1919）跌3.4%，收报13.26元。

内地下调商业房贷首付比例政策未能提振内房股股价，龙湖（960）跌0.7%，收报9.35元；中海外（688）跌1.1%，收报13.11元；万科（2202）走低2.5%，收报3.5元。

长和传分拆屈臣氏 逆市扬2%

个股方面，外电指，为泡泡玛特（9992）生产Labubu的主要代工厂存在剥削劳工权利问题，泡泡玛特急跌5.6%，收报178.6元，股价创8个月新低，兼为表现最差蓝筹股。长和（001）旗下零售旗舰屈臣氏集团再传分拆上市，估值或达300亿美元（约2340亿港元），最快第二季完成。长和股价逆市升1.8%，收报60.5元。

中信资源出售投资 复牌抽升27%

药明生物（2269）遭主要股东折让3.8%减持1.5亿股，股价下滑0.6%，收报39.78元。优然牧业（9858）以先旧后新方式，折让8.8%向控股股东伊利配股，集资23.46亿元，优然牧业仍升1.9%，收报4.38元。中信资源（1205）减持381.66万份美国铝业业存托凭证，套现2.47亿美元，相当于19.3亿港元，该股复牌后飙升26.8%，收报0.52元。

聂Sir：恒指需2800亿成交支持升市

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，近日投资者渐趋谨慎，不少市场资金逢高出货，加上大市成交连日回落，因此港股未够力企稳27000关收市，呈现高开低走的走势。他续指，港股短期内的走势需要留意大市成交的情况，若其未能继续回升至2800亿元水平，恒指本月内较难企稳27000关，并且后市将面临回调的压力，甚至失守26600点，有机会意味著今年港股开局升市或将暂告一段落。

恒指今早高开171点后，最多升252点，高见27176点，惟二万七未能企稳，大市由升转跌，最多跌83点。中午收报26851点，跌71点或0.27%；半日成交1,407.90亿元。科指半日跌12点或0.22%，报5815点。

财政司司长陈茂波出席立法会会议时明言，印花税是政府收入重要部分，不会再下调股票印花税。

相关文章：陈茂波明言不减股票印花税 除非外围环境令竞争力不足

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1%；网易（9999）升0.37%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）跌0.79%；京东（9618）跌0.95%；小米（1810）跌1.58%。

阿里健康挫半成

阿里健康（ 241）续调整，半日跌5.43%。平安好医生（1833）及京东健康（6618）齐跌2%。

泡泡玛特（9992）半日挫4.75%，创约1年低。药明生物（2269）被主要股东拟以每股38.52元配售1.5亿股减持，半日跌0.9%。

李宁获大行唱好

创科实业（669）半日升4.26%，为表现最佳蓝筹；李宁（2331）获大行升目标价，升3.73%。

据报长和争取屈臣氏最快次季在香港及伦敦上市。长和（001）升1%，报60.1元，见约4年高位。新地（016）半日升1.35%，报112.6元，创逾2年高。新世界（017）半日升2.21%。

0930：台积电业绩强劲，加上今年营收指引反映AI热潮持续，刺激美股科技股反弹，三大指数周四止跌回稳，道指收市升292点或0.6%，报49442点；标指升17点或0.26%，报6944点；纳指升58点或0.25%，报23530点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.6%，报7809点。

台积电ADR股价创新高，收市升4.4%，报341.64美元。英伟达升2.13%，AMD涨升2%，美光科技、亚马逊、Meta均涨近1%，而Alphabet、微软、苹果分别跌0.9%、0.6%及0.6%。银行股绩后造好，贝莱德、摩根士丹利升逾5%，高盛、花旗升逾4%。

经济数据方面，美国劳工部公布，截至1月10日止一周的首次申领失业救济人数减少9000人至19.8万人，少过预期的21.5万人；截至1月3日止一周的持续申领失业救济人数下降1.9万人至188.4万人，亦少过预期的189.7万人。

药明生物遭主要股东减持

港股方面，恒指今早高开171点，报27094点。腾讯（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）升2%；美团（3690）升1%；小米（1810）升0.37%；京东（9618）跌0.52%。

药明生物（2269）低开3.39%，报38.66元，该公司被主要股东拟以每股38.52元配售1.5亿股减持，较周四收市价40.02元折让3.75%。

优然牧业（9858）以先旧后新方式及向控股股东伊利配股，集资总额共23.46亿元。配售价3.92元，较周四收市价4.3元折让8.84%。优然牧业股价跌5.11%。

长和（001）高开2.18%，报60.75元，据报长和争取屈臣氏最快次季在香港及伦敦上市。

洛阳钼业（3993）发盈喜，预期去年多购47.8%至53.71%，高开0.98%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股15.15亿港元。阿里巴巴（9988）、腾讯（700）、中芯国际（981）分别获净买入19.76亿港元、6.43亿港元、1.81亿港元；中国移动（941）、小米（1810）、中国海洋石油（883）分别遭净卖出7.91亿港元、4.91亿港元、3.66亿港元。