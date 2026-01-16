Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌71点 泡泡玛特挫4.7% 长和、新地创52周高｜港股开市

股市
更新时间：12:28 2026-01-16 HKT
发布时间：09:26 2026-01-16 HKT

恒指今早高开171点后，最多升252点，高见27176点，惟二万七未能企稳，大市由升转跌，最多跌83点。中午收报26851点，跌71点或0.27%；半日成交1,407.90亿元。科指半日跌12点或0.22%，报5815点。

财政司司长陈茂波出席立法会会议时明言，印花税是政府收入重要部分，不会再下调股票印花税。

相关文章：陈茂波明言不减股票印花税 除非外围环境令竞争力不足

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1%；网易（9999）升0.37%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）跌0.79%；京东（9618）跌0.95%；小米（1810）跌1.58%。

阿里健康挫半成

阿里健康（ 241）续调整，半日跌5.43%。平安好医生（1833）及京东健康（6618）齐跌2%。

泡泡玛特（9992）半日挫4.75%，创约1年低。药明生物（2269）被主要股东拟以每股38.52元配售1.5亿股减持，半日跌0.9%。

李宁获大行唱好

创科实业（669）半日升4.26%，为表现最佳蓝筹；李宁（2331）获大行升目标价，升3.73%。

据报长和争取屈臣氏最快次季在香港及伦敦上市。长和（001）升1%，报60.1元，见约4年高位。新地（016）半日升1.35%，报112.6元，创逾2年高。新世界（017）半日升2.21%。

———

0930：台积电业绩强劲，加上今年营收指引反映AI热潮持续，刺激美股科技股反弹，三大指数周四止跌回稳，道指收市升292点或0.6%，报49442点；标指升17点或0.26%，报6944点；纳指升58点或0.25%，报23530点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.6%，报7809点。

台积电ADR股价创新高，收市升4.4%，报341.64美元。英伟达升2.13%，AMD涨升2%，美光科技、亚马逊、Meta均涨近1%，而Alphabet、微软、苹果分别跌0.9%、0.6%及0.6%。银行股绩后造好，贝莱德、摩根士丹利升逾5%，高盛、花旗升逾4%。

经济数据方面，美国劳工部公布，截至1月10日止一周的首次申领失业救济人数减少9000人至19.8万人，少过预期的21.5万人；截至1月3日止一周的持续申领失业救济人数下降1.9万人至188.4万人，亦少过预期的189.7万人。

药明生物遭主要股东减持

港股方面，恒指今早高开171点，报27094点。腾讯（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）升2%；美团（3690）升1%；小米（1810）升0.37%；京东（9618）跌0.52%。

药明生物（2269）低开3.39%，报38.66元，该公司被主要股东拟以每股38.52元配售1.5亿股减持，较周四收市价40.02元折让3.75%。

优然牧业（9858）以先旧后新方式及向控股股东伊利配股，集资总额共23.46亿元。配售价3.92元，较周四收市价4.3元折让8.84%。优然牧业股价跌5.11%。

长和（001）高开2.18%，报60.75元，据报长和争取屈臣氏最快次季在香港及伦敦上市。

洛阳钼业（3993）发盈喜，预期去年多购47.8%至53.71%，高开0.98%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股15.15亿港元。阿里巴巴（9988）、腾讯（700）、中芯国际（981）分别获净买入19.76亿港元、6.43亿港元、1.81亿港元；中国移动（941）、小米（1810）、中国海洋石油（883）分别遭净卖出7.91亿港元、4.91亿港元、3.66亿港元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
4小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
2小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
16小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
21小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
23小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
6小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
16小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
15小时前