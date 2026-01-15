Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

StashAway指基金重新留意中国投资机会 分散美国AI泡沫风险

股市
本港持牌投资平台StashAway展望今年投资市况，该集团投资总监梁颖莹表示，今年的主题围绕财政政策、AI技术进步、中国经济和特朗普政策。她认为，机构投资者今年将会重新留意其中国投资的情况，因为中国科技崛起、分散投资美国科技股的风险，以及当美金转弱和减息时期，投资者会关注发展中国家的表现，故中国会受惠其中。

市场关注AI投资会否出现泡沫，她指出，现时S&P500资讯科技板块市盈率约43倍，较科网泡沫时曾高见67倍少，加上此轮升浪由实质资本开支、盈利增长及生产力提升所驱动，并非单靠估值扩张支撑，但需要密切监察财务状况，若信贷环境收紧，则需重新评估。她又指出，AI的良性循环由AI应用收益、AI研究投资和技术创新组成，如果其中一环走弱，或会引致泡沫。去年黄金价格升62.5%，她认为今年较难达到去年的增幅，但公司长期配置黄金资产，因为预见地缘政治风险将会持续发生，即使美国总统特朗普下台，地缘政治风险都会持续。

集团将于今年收支平衡

StashAway香港区总经理严逸朗表示，集团将于今年收支平衡，而香港市场仍处于投资期，增长很快，公司会持续投资。他指出，公司于2016年在新加坡成立，已打入马来西亚、泰国、杜拜和香港市场，目前公司客户约22至23万人，新加坡的客户占比较多，因为是公司首个发展的市场，而公司客户的年龄层主要介乎30至50岁，专业人士为主，另公司客户的年龄层广阔，介乎18至80岁。

StashAway于2021年进军香港市场，最新公布在香港市场的资产管理规模（AUM）按年增长1倍，新客户数量更达4倍升幅。此强劲增长动力来自零售投资者及高净值客户。

