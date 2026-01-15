Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Uniqlo母公司业绩标青 日股几难股灾｜莫灏楠

U记母公司迅销（6288，日：9983）出业绩，呢间超过1,300亿美元市值嘅时装巨无霸，首季收入增长接近15%，七除八扣个EPS就得12%左右，睇落有少少慢？再睇下细数。

点解EPS增长得12%？

海外U记收入劲升20%，Operating Profit增长41.6%；日本U记Sales都有12%增长，Operating Profit增长20%，绝对交到功课。咁点解睇落个EPS增长得12%？最主要系因为上年同期有一笔一次性嘅财务收入令个基数高左，如果忽略不计，应有接近20%增长。

图片来源：迅销投资者关系
图片来源：迅销投资者关系
图片来源：迅销投资者关系
图片来源：迅销投资者关系

睇睇管理层点讲，日本U记同香港好似，大家都系卖Heattech保暖内衣或Pufftech外套等等。感谢节促销效果唔错。日圆汇率跌，导致毛利率小跌，但销售增长cover左个影响。中国/香港区上季度销售增长负数，呢个季度有重新pick up，与京东合作增加曝光对业绩有正面影响。欧美地区就一直表现优异，继续有双位数Growth。

U记个「简约+平靓正」文化几符合而家个trend。大家听到U记唔会觉得特别cheap，反而觉得方便，简单，价格合理。亚洲同欧美市场都仍然有增长空间。

业绩无挑剔 唯一是估值贵

其实公司业绩表现无乜值得挑剔。唯一问题就系估值真系少贵。20%左右嘅增长，但预测PE都要40倍。咁我只能说因为品牌已经well established，加上增长确定性好高，全球性公司，所以市场畀足premium佢。公司就好好，系需要等「大特价」先买得咁解。

日经指数系用成分股股价确定权重比例。所以U记虽然唔系日本最有代表性嘅股份，但佢系日经指数最大成分股。当然，你可以话我以偏概全，但最近一堆日股业绩超靓数，只U记更加唔洗讲。短期个日股要大爆炸、大股灾，真系有点难度。

