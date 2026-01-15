新世界系人事变动 黄少媚掌新百货 新世界股价曾升逾15%

新世界百货中国（825） 昨日收市后公布人事变动后，今早股价急升，半日升6.9%至0.31元；同系新世界发展（017） 今早更曾升逾15%，高见9.5元，半日续升逾12%，收报9.24元。

公告指出，新世界百货中国执行董事兼首席执行官谢惠芳因有意投放更多时间在个人发展上，已提出辞任，自2月14日起生效，同时将不再担任董事会辖下执行委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员。

在过渡安排下，公司副主席及执行董事，以及董事会辖下执行委员会主席黄少媚将负责集团的日常管理与营运的整体领导，并向管理团队提供策略性指导，自1月14日起生效。

另一方面，近日多间大行唱好楼价，本地地产股亦见向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，长实（1113）亦升1.5%。

