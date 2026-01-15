Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界系人事变动 黄少媚掌新百货 新世界股价曾升逾15%

股市
更新时间：12:32 2026-01-15 HKT
发布时间：12:32 2026-01-15 HKT

新世界百货中国（825） 昨日收市后公布人事变动后，今早股价急升，半日升6.9%至0.31元；同系新世界发展（017） 今早更曾升逾15%，高见9.5元，半日续升逾12%，收报9.24元。

公告指出，新世界百货中国执行董事兼首席执行官谢惠芳因有意投放更多时间在个人发展上，已提出辞任，自2月14日起生效，同时将不再担任董事会辖下执行委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员。

在过渡安排下，公司副主席及执行董事，以及董事会辖下执行委员会主席黄少媚将负责集团的日常管理与营运的整体领导，并向管理团队提供策略性指导，自1月14日起生效。

另一方面，近日多间大行唱好楼价，本地地产股亦见向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，长实（1113）亦升1.5%。

相关文章：花旗看好香港楼市 上调楼价预测至升8% 料地产股跑赢收租股

大摩指本港楼市8年来重拾上行周期 料今年住宅楼价升一成

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
18小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
21小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
16小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
6小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
6小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
4小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
20小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
20小时前