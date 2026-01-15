新世界系人事变动 瑰丽酒店澄清集团及品牌不会出售 新世界股价曾升逾15%



早前有外媒引述消息指新世界（017）主席郑家纯探讨出售瑰丽酒店集团（Rosewood Hotel Group）部份资产的可能性后，近日市场亦有传万豪国际（Marriott International）拟策略性收购瑰丽酒店，甚至指万豪国际内部已将并购项目命名为天马计划；不过，瑰丽酒店集团回应传媒时表示，集团及旗下品牌均不会出售，所有酒店均照常运营，「我们将坚定不移地履行对各利益相关方的长期承诺」。

报道指出，市场日前流传了一封万豪国际法律部内部电邮，指示团队要在2月28日或之前向美国联邦贸易委员会及美国司法部提交所有必须法律文件，并特别警示瑰丽酒店集团交易与其相连公司新世界 （017） 及周大福（1929） 股价紧密交织，任何延迟或不确定性将加剧波动。值得留意的是，新世界系股氛今早出现异动，其中新世界百货中国（825） 半日升6.9%至0.31元；同系新世界发展（017） 今早更曾升逾15%，高见9.5元，半日续升逾12%，收报9.24元。

黄少媚暂时出掌新世界百货中国

另一方面，新世界百货中国昨日收市后亦公布了人事变动。公告指出，新世界百货中国执行董事兼首席执行官谢惠芳因有意投放更多时间在个人发展上，已提出辞任，自2月14日起生效，同时将不再担任董事会辖下执行委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员。

在过渡安排下，公司副主席及执行董事，以及董事会辖下执行委员会主席黄少媚将负责集团的日常管理与营运的整体领导，并向管理团队提供策略性指导，自1月14日起生效。

另一方面，近日多间大行唱好楼价，本地地产股亦见向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，长实（1113）亦升1.5%。

相关文章：花旗看好香港楼市 上调楼价预测至升8% 料地产股跑赢收租股

大摩指本港楼市8年来重拾上行周期 料今年住宅楼价升一成