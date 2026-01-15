Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中资券商据报重新扩张 大举招聘兼加薪 应对中港IPO回暖需求

股市
更新时间：11:36 2026-01-15 HKT
发布时间：11:36 2026-01-15 HKT

中国多间证券公司经历过去几年重创后，据报正在重新扩张，大举招聘初级及中级银行家，以应对中港两地IPO市场回暖带来的业务需求，标志着行业策略出现显著调整。过去几年，受交易放缓及反腐行动等影响，券商行业一度需削减薪金与奖金。

奖金池与项目完成情况挂钩

据彭博引述消息指出，中信证券、华泰证券及中金公司等多家大型券商，近期已招聘数十名初级及中级投资银行从业员，主要集中在执行职位而非资深业务拓展人员。同时，部分大型券商已将初级银行家的基本工资调整至接近打击行动前的水平，不过奖金池仍与项目完成情况及监管机构对行业态度紧密挂钩。

港今年IPO交易额料超过2025年

报道指出，市场复苏动力主要来自IPO活动回升。据彭博数据显示，2025年内地IPO集资额去年反弹30%；香港市场的复苏更为强劲，IPO数量在经历3年低迷后增长超过两倍。彭博行业研究高级分析师Sharnie Wong表示，香港今年IPO交易额料超过2025年，并预计反弹势头将会加速，股权资本市场的招聘活动可能有所增加。

官方数据显示，中国证券业去年上半年整体利润增长40%至1,123亿元人民币。不过，截至去年底，证券从业人员总数为32.8万人，较2024年底的33.66万人有所下降。

