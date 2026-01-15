阿爷出手为A股降温 港股难企稳二万七｜古天后

1月15日，大致天晴，早上清凉。市场关注华府如何应对伊朗血腥镇压示威活动，美股周三继续受压，道指低开103点后，跌幅扩大至最多340点，道指收市报49149点，跌42点或0.09%，标指跌36点或0.53%，报6926；纳指跌238点或1%，报23471。重磅股方面，亚马逊及微软股价齐跌逾2.4%，Nvidia跟思科则齐跌1.4%，4只股份喺道指成份股单日表现最差。 资金继续涌入贵金属避险，现货金价再刷新纪录，一度高见4,643.18美元，现货银价更首度突破90美元，急升至93.49美元，抽升7.55%。与此同时，纽约期油续升1.42%，收报每桶62.02美元，布兰特期油升1.6%，收报66.52美元，过去4个交易日累升近一成。

最大风险来自地缘经济及军事冲突

瑞士达沃斯世界经济论坛（WEF）下周召开，昨发表环球风险调查报告显示，受访嘅1,300名领袖和专家认为，今年最大风险来自地缘经济冲突，以及国家军事冲突。有关调查于美军本月初活捉委内瑞拉总统马杜罗及美国总统特朗普威胁吞并格陵兰之前进行。

美国多项经济数据出炉，其中11月份生产物价指数（PPI）按年增长3%，高过预期升2.7%，期内核心PPI亦上扬3%，多过预期增加2.7%。此外，美国财政部公布，华府2025年财政赤字为1.67万亿美元，为3年最少，部分受惠于关税收入由前一年嘅1,850亿美元，增加至2,640亿美元。美国10年期债息一度跌4.2个基点，至4.129厘，对息口较敏感嘅2年期债息降2.28个基点，至3.5097厘。美汇指数反复曾跌0.2%，至98.93；日本财务大臣片山皋月就日圆疲弱作出口头干预，日圆从18个月低位反弹倒升0.67%，至158.1兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾升3.92%，至97,724美元两个月高位。

恒指料26500至27100整固

港股昨日高开123点，恒生指数最多升249点见27097半日高位，不过午后受中国证监会批准沪深北交易所调整融资按金消息影响，恒指急转直下，一度倒跌68点，见26780低位，尾市回稳，全日升幅收窄至151点，报收26999，第四个交易日回升，主板成交额3,403亿元。目前港股气氛仍算良好，不过已连升多日嘅内地股市，喺阿爷出手为市场降温下，料升势或受阻，即市使强势下未必会出现大幅度调整，但如在高位整固，港股亦难免受影响，同样而要抖抖气，短期或于窄幅上落，未必能企稳二万七关。

港股要更上一层楼，需要更多催化剂，如A股回复升势及待业绩期展开后，由理想企业业绩去支撑大市上升。暂时港股先作区间上落，有机会先行回补26608至26728之上升裂口，周二高位27143暂或未能突破，先于26500至27100之间进行整固。

古天后