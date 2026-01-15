恒指半日跌149点 阿里反高潮 携程泻两成 锂电池及金属股逆市走高｜港股开市

恒指今早低开27点后，虽然一度「倒升」207点，高见27206点，但10点过后逐步回落，截至中午跌149点或0.55%，报26850点，再一次未能企稳27000点关口，半日成交1,638亿元。科指方面，半日报5799点，跌108点或1.83%。

重磅蓝筹股中，阿里（9988）旗下千问App全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪及高德等阿里生态业务，但股价反高潮，半日跌近3%；携程（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为被查，更大跌近两成；连同腾讯（700）及快手（1024）分别跌1.3%及3.4%，为拖累恒指表现的主要股份。

单计蓝筹股价变幅，除了携程外，昨日急升的阿里健康（241）亦大幅回吐逾8%，为表现最差蓝筹之一；国寿（2628）亦跌2.8%。

资源民族主义造就「金属牛市」

不过，部份锂电池及金属股逆市走高，其中赣锋锂业（1772）半日升逾5%、天齐锂业（9696）升3.7%，中创新航（3931）亦升2.5%；有色金属股中，力勤资源（2245）升近一成，佳鑫（3858）升逾5%，江西铜（358）及赤峰黄金（6693）亦升逾1%。

消息面上，中信建投指资源民族主义逐步兴起、大国博弈过程中将战略资源「武器化」、供给刚性「显性化」，以及需求受益产业巨变共同铸就了战略金属牛市格局。该行又指，全球政治及经济局势愈发动荡，全球化退潮趋势已现，因此对稀缺资源的掌握变得重要，其中关键战略性矿产资源已成为各国博弈新战场。

—————

美国最高法院仍未就特朗普政府关税政策的合法性作出裁决，最快需等到下周才有最终结果。另一方面，美国总统特朗普再签署两项行政命令，对部份半导体产品加征25%关税，并签署关键矿物行政命令，保障国家稀土供应。消息传出后，英伟达（Nvidia，NVDA）周三股价跌1.4%，AMD（AMD）仍升1.2%；稀土概念股则全线飙升，其中Critical Metals（CRML）升逾32%，MP Materials（MP）亦升逾8%。

美股回落 金价银价续受捧

美股三大指数向下，道指收市跌42点或0.09%，报49149点；标指跌37点或0.53%；纳指跌238点或1%。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.23%至7856点。地缘政治持续紧张，金价银价续受捧，现货金价周三曾升至4,343美元新高，最新报4,612美元；银价周三升逾7%至逾93美元，今早稍见回落，暂报约91.93美元。

百度考虑改为「双重上市」

港股方面，恒指今早低开27点，报26972点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌0.06%；腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）升0.5%；小米（1810）无起跌；京东（9618）升0.26%。至于百度（9888）据报正考虑在港股从目前「第二上市」方式，改为「双重上市」，以吸纳更多更多内地投资者关注，并避免遭受美国潜在不利政策的影响；该股开市报146.4元，升0.9%。

携程未止跌 开市再泻15%

此外，中国市场监管总局公布，根据《反垄断法》对携程集团（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为，作立案调查。携程（9961）继昨日跌6.5%后，今早再跌15%，报484.2元。

东曜制药获药明合联提全面收购

其他个股消息中，药明生物（2269）宣布透过旗下药明合联（2268），向已停牌的抗肿瘤药物研发及产销的东曜制药（1875），提出全面收购要约，每股作价4元，较停牌前2.5元溢价60%；药明生物及药明合联今早分别报39.78元及74元，分别跌0.5%及2.3%，而东曜复牌则急升近59%。

中国罕王拟改名 终止分拆上市

此外，中国罕王（3788）宣布拟更名为罕王黄金国际有限公司，终止原拟进行的罕王黄金分拆上市计划，集中人力及财务资源，全力支持Mt Bundy金矿计划发展投产，同时维持中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运作。同时，集团控股股东承诺于2028年12月31日前不减持股份。该股开市报4.15元，跌2.3%。

北水动向方面，昨日净买入港股28.65亿元，腾讯（700）、阿里健康（241）及阿里巴巴（9988）分别获净买入20.09亿元、14.58亿元及11.34亿元；中移动（941）、小米（1810）及晶泰（2228）则分别遭净卖出9.13亿元、4.23亿元及3.09亿元。