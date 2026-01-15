Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低开27点 携程受查未止跌 开市再泻15% 东曜制药复牌升近六成｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-01-15 HKT
发布时间：09:27 2026-01-15 HKT

美国最高法院仍未就特朗普政府关税政策的合法性作出裁决，最快需等到下周才有最终结果。另一方面，美国总统特朗普再签署两项行政命令，对部份半导体产品加征25%关税，并签署关键矿物行政命令，保障国家稀土供应。消息传出后，英伟达（Nvidia，NVDA）周三股价跌1.4%，AMD（AMD）仍升1.2%；稀土概念股则全线飙升，其中Critical Metals（CRML）升逾32%，MP Materials（MP）亦升逾8%。

美股回落 金价银价续受捧

美股三大指数向下，道指收市跌42点或0.09%，报49149点；标指跌37点或0.53%；纳指跌238点或1%。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.23%至7856点。地缘政治持续紧张，金价银价续受捧，现货金价周三曾升至4,343美元新高，最新报4,612美元；银价周三升逾7%至逾93美元，今早稍见回落，暂报约91.93美元。

百度考虑改为「双重上市」

港股方面，恒指今早低开27点，报26972点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌0.06%；腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）升0.5%；小米（1810）无起跌；京东（9618）升0.26%。至于百度（9888）据报正考虑在港股从目前「第二上市」方式，改为「双重上市」，以吸纳更多更多内地投资者关注，并避免遭受美国潜在不利政策的影响；该股开市报146.4元，升0.9%。

携程未止跌 开市再泻15%

此外，中国市场监管总局公布，根据《反垄断法》对携程集团（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为，作立案调查。携程（9961）继昨日跌6.5%后，今早再跌15%，报484.2元。

东曜制药获药明合联提全面收购

其他个股消息中，药明生物（2269）宣布透过旗下药明合联（2268），向已停牌的抗肿瘤药物研发及产销的东曜制药（1875），提出全面收购要约，每股作价4元，较停牌前2.5元溢价60%；药明生物及药明合联今早分别报39.78元及74元，分别跌0.5%及2.3%，而东曜复牌则急升近59%。

中国罕王拟改名 终止分拆上市

此外，中国罕王（3788）宣布拟更名为罕王黄金国际有限公司，终止原拟进行的罕王黄金分拆上市计划，集中人力及财务资源，全力支持Mt Bundy金矿计划发展投产，同时维持中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运作。同时，集团控股股东承诺于2028年12月31日前不减持股份。该股开市报4.15元，跌2.3%。

北水动向方面，昨日净买入港股28.65亿元，腾讯（700）、阿里健康（241）及阿里巴巴（9988）分别获净买入20.09亿元、14.58亿元及11.34亿元；中移动（941）、小米（1810）及晶泰（2228）则分别遭净卖出9.13亿元、4.23亿元及3.09亿元。

