美国去年11月上游通胀反弹 道指早段跌近200点 银行股绩后脚软 花旗先升后跌1%

美国去年11月上游通胀反弹，影响市场信心，美股早段偏软。

道指曾报49001点，跌190点；标指报6916点，跌47点；纳指报23455点，跌254点或1.1%。

银行股业绩各异，花旗银行（C）上季业绩好过预期，股价曾升2%，但其后倒跌逾1%；富国银行（WFC）收入逊预期，大跌逾4%。

科技股回落 Nvidia及Tesla挫2%

科技股回落，Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）跌约2%，Google母企Alphabet（GOOG）、微软（MSFT）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）均跌逾1%。

11月PPI升3%高预期

美国去年11月「上游通胀」的最终需求生产物价指数（PPI）按年上升3%，高过市场预期的2.7%；按月则升0.2%，符合预期。至于扣除食品和能源的最终需求PPI则按年升3%，亦高过市场预期的2.7%；按月则持平，低于预期的增长0.2%。

零售销售按月升0.6%高预期

另外，去年11月零售销售按月升0.6%，高过市场预期的0.5%升幅；核心零售销售按月升0.5%，亦好过预期的0.4%。

专家料数据不影响议息决定 上半年维持不变

Bellwether Wealth总裁Clark Bellin相信，PPI及消费数据不会对议息决定带来任何影响，当时局方在未公布过往数据时，就已在去年12月减息。他预计，联储局在未来6个月维持息口不变，并在下半年减息1至2次。

分析指市场渐忧特朗普政策

Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks表示，市场表现陆续反映美国总统特朗普政策的潜在影响，包括针对联储局主席鲍威尔、将信用卡利率设10%上限等，「这些后遗症纯粹是不必要的焦虑」。