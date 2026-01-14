Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度据报研转双重上市 势吸纳北水 对冲美国潜在制裁

更新时间：20:53 2026-01-14 HKT
发布时间：20:53 2026-01-14 HKT

彭博报道，百度（9888）正考虑在港股从目前「第二上市」方式，改为「双重上市」，以吸纳更多更多内地投资者关注，并避免遭受美国潜在不利政策的影响。

双重上市是指一只股份在两个交易所均属主要上市，目前百度在港美两地上市，而香港上市方式是第二上市。从第二上市改为主要上市后，将符合纳入港股通的资格，让北水买货。

分拆昆仑芯在港上市 加速讨论转上市地位

报道引述消息人士指，由于百度正计划分拆AI晶片公司「昆仑芯」于香港独立上市，而将百度提升在香港的上市地位，或可对冲美国潜在制裁风险，有关讨论已升温。

阿里前年转双重上市 北水持仓逾11%

阿里巴巴（9988）在2024年亦将上市地位，从第二上市升至双重上市，股价在当时宣布计划后，至今已累升1.2倍，目前北水持股比例约11.5%。

相关新闻：阿里今双重主要上市 分析料市场已消化 未来纳人币柜台或受捧

